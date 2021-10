Nguyên Chủ tịch xã và cán bộ địa chính bị bắt

Dân trí Nguyên Chủ tịch UBND xã Nghi Phong, huyện Nghi Lộc và một cán bộ địa chính tại địa phương này vừa bị công an bắt giữ.

Ngày 5/10, trao đổi với phóng viên, lãnh đạo Công an huyện Nghi Lộc (Nghệ An) xác nhận đơn vị vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Đình Hải (SN 1965, trú tại xã Nghi Phong, huyện Nghi Lộc) - nguyên Chủ tịch UBND xã Nghi Phong; Nguyễn Hồng Đức (SN 1978, trú tại xã Nghi Phong, huyện Nghi Lộc) - cán bộ địa chính UBND xã Nghi Phong.

Cả 2 bị can này bị khởi tố về tội: "Vi phạm quy định về bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất".

Công an huyện Quỳnh Lưu đọc quyết định bắt ông Nguyễn Bỉnh Khảng, nguyên Chủ tịch xã Quỳnh Châu, huyện Quỳnh Lưu bị bắt (Ảnh: CANA).

Được biết, trong quá trình thực thi nhiệm vụ, các bị can trên đã vi phạm các quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất, gây thiệt hại nghiêm trọng đến tài sản của Nhà nước.

Lãnh đạo Công an huyện Nghi Lộc cho biết, ngay khi phát hiện dấu hiệu vi phạm, đơn vị đã xác lập chuyên án, tập trung đấu tranh làm rõ. Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng.

Như Dân trí trước đó đã thông tin, ngày 1/10, Công an huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An đã ra lệnh khởi tố, bắt tạm giam đối với: Nguyễn Bỉnh Khảng (SN 1963, trú tại xã Quỳnh Châu), Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, nguyên Chủ tịch UBND xã Quỳnh Châu; Hoàng Văn Chắt (SN 1962, trú tại xã Đô Thành, huyện Yên Thành), nguyên viên chức Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất huyện Quỳnh Lưu về tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng".

Đồng thời, Công an huyện Quỳnh Lưu đã khởi tố, bắt tạm giam đối với: Thái Thị Lý (SN 1961) và Thái Doãn Hường (SN 1965), đều trú tại xã Quỳnh Châu, huyện Quỳnh Lưu về tội "Đưa hối lộ".

Nguyễn Duy