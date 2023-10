Thay tên đổi họ trốn truy nã 19 năm

Chiều 21/10, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết, cơ quan này vừa phối hợp Công an huyện Bình Chánh, TPHCM bắt đối tượng truy nã Trần Hoàng Phong (SN 1979, trú tại huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang).

Phong là đối tượng đã thay tên đổi họ lẩn trốn truy nã suốt 19 năm.

Trần Hoàng Phong tại cơ quan Công an (Ảnh: Tiến Tầm).

Theo cơ quan điều tra, tối 5/6/2004, Phong điều khiển xe máy trên Quốc lộ 91 hướng Châu Đốc - Long Xuyên. Khi đến đoạn thuộc xã Bình Hòa, huyện Châu Thành, xe tông vào anh Bùi Văn Cam (SN 1985, tạm trú tại địa phương) đi bộ qua đường khiến anh Cam bị thương tật 85%.

Sau khi gây tai nạn Phong bỏ trốn khỏi địa phương. Quá trình lẩn trốn, Phong dùng giấy chứng minh nhân dân của người tên Lê Minh Thịnh (SN 1974, trú tại tỉnh Đồng Tháp) làm giấy tờ tùy thân.

Ngày 21/10/2004, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Châu Thành khởi tố vụ án, khởi tố bị can, quyết định truy nã Trần Hoàng Phong về hành vi Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ.

Sau 19 năm lẩn trốn ở nhiều nơi, chiều 20/10, Phong bị cảnh sát bắt giữ khi đang lẩn trốn tại huyện Bình Chánh, TPHCM.

Phong đã được bàn giao cho Công an huyện Châu Thành, tỉnh An Giang tiếp tục xử lý theo thẩm quyền.