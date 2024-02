Thanh niên uống rượu, lao xe vào cảnh sát khi bị yêu cầu kiểm tra

Ngày 28/2, nguồn tin từ Công an thị xã Hoàng Mai (Nghệ An) xác nhận đơn vị vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối với Nguyễn Đức Đoàn (20 tuổi, trú phường Quỳnh Phương, thị xã Hoàng Mai) về tội Chống người thi hành công vụ.

Trước đó, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, kiểm soát và xử lý vi phạm quy định về nồng độ cồn trên tuyến quốc lộ 1, tổ công tác Công an thị xã Hoàng Mai phát hiện Đoàn điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm.

Nguyễn Đức Đoàn tại trụ sở công an (Ảnh: Anh Ngọc).

Tổ công tác ra hiệu lệnh yêu cầu Đoàn dừng xe để kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính. Tuy nhiên, nam thanh niên này không chấp hành, tăng ga lao thẳng vào tổ công tác.

Hai cảnh sát phải nhảy sang một bên để tránh. Đại úy Cao Tuấn Anh bị xe của Đoàn tông trúng gây thương tích.

Tổ công tác nhanh chóng khống chế, bắt giữ Nguyễn Đức Đoàn. Kiểm tra cho thấy, Đoàn có nồng độ cồn trong khí thở là 0,085mg/l. Nam thanh niên này cũng không có giấy phép lái xe, không mang theo giấy tờ xe.

"Ngoài việc xử lý hình sự về tội Chống người thi hành công vụ, Công an thị xã Hoàng Mai đang hoàn tất xử lý vi phạm hành chính đối với Nguyễn Đức Đoàn về hành vi vi phạm quy định nồng độ cồn", nguồn tin từ Công an thị xã Hoàng Mai thông tin.

Tài xế Đào Văn Dũng (Ảnh: Anh Ngọc).

Đơn vị này cũng khởi tố Đào Văn Dũng (43 tuổi, trú thị xã Nghi Sơn, Thanh Hóa) về tội Chống người thi hành công vụ.

Ngày 20/2, Dũng điều khiển xe đầu kéo kéo theo rơ-moóc có dấu hiệu chở hàng quá khổ, không chằng buộc hàng hóa, lưu thông trên tuyến quốc lộ 1, đoạn qua phường Quỳnh Thiện, thị xã Hoàng Mai.

Tổ công tác Trạm Cảnh sát giao thông Diễn Châu (thuộc Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Nghệ An) ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra.

Đào Văn Dũng không chấp hành mà cố tình đâm vào Thượng úy Nguyễn Hoàng Nhân, đẩy đi khoảng 150m khiến cảnh sát này bị thương. Khi được yêu cầu lái xe tấp vào lề đường, Dũng dừng xe giữa đường, gây ùn tắc khoảng hơn 15 phút và cố thủ trên xe.

Sau khi được tổ công tác và Công an thị xã Hoàng Mai vận động, thuyết phục, Đào Văn Dũng mới xuống làm việc. Tuy nhiên, người đàn ông này không chấp hành yêu cầu kiểm tra.