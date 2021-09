Thanh niên tát vào mặt công an khi cố tình "thông chốt" kiểm dịch

Dân trí Đi qua chốt phòng dịch Covid-19 nhưng Điệp không đeo khẩu trang, không dừng lại để khai báo y tế, khi bị nhắc nhở, mời làm việc, đối tượng này đã dùng lời lẽ xúc phạm và tát vào mặt công an.

Chiều 2/9, lãnh đạo Công an huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Đình Điệp (SN 1988, trú tại xã Cẩm Thành, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) về tội chống người thi hành công vụ.

Điệp tại cơ quan điều tra.

Trước đó, vào khoảng 21h15 ngày 26/8, Nguyễn Đình Điệp điều khiển xe mô tô lưu thông qua chốt kiểm soát phòng, chống dịch Covid 19 của UBND xã Cẩm Bình (huyện Cẩm Xuyên), nhưng không đeo khẩu trang, không dừng lại để khai báo y tế và đo thân nhiệt mà cố tình đi qua chốt.

Thấy vậy, các lực lượng tại chốt phòng dịch yêu cầu Điệp quay lại để thực hiện quy trình khai báo y tế theo quy định. Trong quá trình làm việc, Nguyễn Đình Điệp đã có hành vi dùng lời nói thô tục xúc phạm danh dự, nhân phẩm của lực lượng thực hiện nhiệm vụ tại chốt kiểm soát.

Đồng thời, đối tượng còn dùng tay phải tát vào mặt và cầm gậy cao su, dây thắt lưng đuổi đánh Thượng úy Nguyễn Đức Tuấn (SN 1994, Công an xã Cẩm Bình). Hậu quả, khiến Thượng úy Tuấn bị thương, đồng thời làm gián đoạn, ảnh hưởng tới hoạt động kiểm soát người và phương tiện ra vào tại chốt phòng, chống dịch của xã Cẩm Bình.

Tại cơ quan Công an, đối tượng Nguyễn Đình Điệp khai do bản thân lúc đó có sử dụng rượu bia nên không kiềm chế được hành vi của bản thân, đã có lời lẽ và hành động sai trái.

Được biết trước đó, đối tượng Điệp từng có 2 tiền án về tội cướp tài sản và hủy hoại tài sản. Đối tượng này từng bị đưa đi cai nghiện bắt buộc.

Xuân Sinh