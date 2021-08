Hai thanh niên phê ma túy, đi xe phân khối lớn thông chốt kiểm dịch

Dân trí Sau khi dùng ma túy, 2 thanh niên đi xe phân khối lớn với vận tốc 100km/h, thông 3 chốt kiểm soát dịch. Cảnh sát nổ súng nhưng 2 thanh niên vẫn bỏ chạy. Đến con hẻm cụt, 2 thanh niên bị bắt giữ.

Sáng nay 9/8, Công an TP Đà Nẵng cho biết, cơ quan chức năng đã tạm giữ 2 thanh niên, gồm Trần Văn Minh (sinh năm 1989, trú tổ 7, phường An Hải Tây, quận Sơn Trà) và Lê Hồng Kỳ (SN 1988, trú đường An Thượng 21, phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn).

Hai đối tượng Trần Văn Minh và Lê Hồng Kỳ tại trụ sở công an.

Trước đó, tối qua (8/8), khi phát hiện 2 thanh niên "đi dạo" bằng xe máy phân khối lớn, vi phạm Chỉ thị 05 của TP Đà Nẵng trong công tác phòng, chống dịch Covid-19, Tổ công tác C1-911 của Công an TP Đà Nẵng bám theo từ đường Nguyễn Văn Linh đến đường Nguyễn Tri Phương.

Xe phân khối lớn của 2 đối tượng đi dạo để "ngắm cảnh" trong lúc cả TP Đà Nẵng thực hiện giãn cách xã hội để phòng, chống dịch Covid-19 (Ảnh: Đ.L.).

Đến đường Nguyễn Tri Phương, cả 2 bỏ xe máy chạy bộ qua bên kia đường và chạy vào hẻm đường Đặng Thùy Trâm gần đó. Tổ công tác đã nổ súng chỉ thiên nhưng cả hai vẫn cắm đầu bỏ chạy. Đến cuối hẻm, cả hai bị tổ công tác bắt giữ.

Qua test nhanh, 2 đối tượng đều dương tính với ma túy. Cả 2 khai nhận mới vừa sử dụng ma túy đá và đang trên đường đi lang thang ngắm cảnh thì bị tổ C1 ra tín hiệu dừng xe và cả 2 đã tăng ga bỏ chạy. Cả 2 đối tượng đều có tiền sự về ma túy.

Lực lượng chức năng đã lập biên bản vụ việc liên quan 2 thanh niên này với các hành vi vi phạm: Ra ngoài không thuộc các trường hợp cho phép; không chấp hành hiệu lệnh dừng xe của lực lượng CSGT; không tuân theo tín hiệu đèn giao thông; sử dụng trái phép chất ma túy…

Công Bính