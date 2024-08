Thanh niên mang dao phóng lợn đi thăm người yêu

Ngày 12/8, Công an tỉnh Bình Định cho biết lực lượng Công an huyện Vĩnh Thạnh vừa phát hiện, tạm giữ đối tượng vi phạm nồng độ cồn, mang theo hung khí nguy hiểm lưu thông trên tuyến ĐT637 thuộc khu phố Định An, thị trấn Vĩnh Thạnh.

Lực lượng Cảnh sát giao thông kiểm tra nồng độ cồn đối với Đ.V.L. (Ảnh: Công an tỉnh Bình Định).

Theo thông tin ban đầu, đêm 10/8, trong lúc tuần tra kiểm soát trên tuyến đường ĐT637, Tổ công tác Đội Cảnh sát giao thông - trật tự, Công an huyện Vĩnh Thạnh phát hiện một đối tượng điều khiển xe máy BKS 81AF-027.49, mang theo hung khí nguy hiểm (dao phóng lợn) lưu thông trên đường.

Tổ công tác yêu cầu dừng phương tiện kiểm tra nhưng đối tượng này không chấp hành, tăng ga bỏ chạy về hướng xã Vĩnh Hảo. Tuy nhiên, lực lượng đã kịp thời dừng phương tiện, tạm giữ thanh niên cùng hung khí.

Qua làm việc, đối tượng khai tên Đ.V.L. (17 tuổi, trú xã Tú An, thị xã An Khê, Gia Lai) đến huyện Vĩnh Thạnh thăm người yêu quen qua mạng thì bị lực lượng công an phát hiện, bắt giữ.

Đồng thời, qua trao đổi với Công an huyện Kbang (Gia Lai) cho biết, xe máy BKS 81AF-027.49 mà L. đang điều khiển là xe của bà Đinh Thị Nghiêng ở huyện Kbang bị mất trộm trước đó.

Công an huyện Vĩnh Thạnh lập biên bản với các lỗi, vi phạm nồng độ cồn vượt quá 0,4 miligam/1 lít khí thở; không có giấy đăng ký xe; người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi điều khiển xe mô tô có dung tích xi lanh từ 50cm3 trở lên...

Công an huyện Vĩnh Thạnh đã bàn giao L. cho lực lượng chức năng tiếp tục điều tra, xử lý.