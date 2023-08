Thanh niên cướp giật 2 lắc vàng trong tiệm rồi bỏ chạy

Trưa 9/8, lãnh đạo Công an TP Dĩ An (Bình Dương) xác nhận thông tin trên địa bàn phường Tân Đông Hiệp xảy ra vụ cướp giật vàng, công an đang điều tra làm rõ.

Theo đó, khoảng 7h cùng ngày, nam thanh niên đi xe máy tới tiệm vàng trên đường ĐT743, khu phố Tân Long, phường Tân Đông Hiệp hỏi mua lắc vàng.

Nguyễn Đức Mừng tại cơ quan công an (Ảnh: Công an cung cấp).

Khi chủ tiệm đưa 2 chiếc lắc vàng trị giá hơn 40 triệu, người này xin đeo thử. Sau khi đeo vào tay, thanh niên phóng ra xe máy bỏ chạy.

Nghe tiếng hô hoán, người đi đường đã đuổi theo tông vào xe khiến kẻ này ngã xuống đường và bị khống chế, bàn giao cho công an.

Tại cơ quan công an, bước đầu kẻ này khai tên Nguyễn Đức Mừng (23 tuổi, quê TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) và thừa nhận hành vi phạm tội của mình.