Thanh niên 17 tuổi trộm tiền, vàng và nhẫn Rolex trong ô tô

Công an phường Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh vừa phối hợp các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh điều tra, làm rõ vụ trộm cắp tài sản xảy ra trên địa bàn.

Theo trình báo của anh H.M.H. (36 tuổi), trú tổ 9, khu Hồng Hà 6, phường Hạ Long, khoảng 10h44 ngày 1/5, anh bị mất trộm tài sản để trong ô tô.

Tài sản bị lấy gồm 40 triệu đồng tiền mặt, hai nhẫn vàng và một nhẫn Rolex, tổng trị giá khoảng 170 triệu đồng.

Đối tượng Vũ Hồng Phúc tại hiện trường nơi thực hiện hành vi trộm cắp tài sản trên ô tô (Ảnh: Công an cung cấp).

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, lực lượng công an đã triển khai các biện pháp nghiệp vụ để xác minh, truy xét đối tượng gây án.

Đến ngày 4/5, cơ quan công an xác định Vũ Hồng Phúc (17 tuổi), trú tổ 2, khu Hồng Hải 5, phường Hạ Long, là người thực hiện vụ trộm.

Vụ việc đang được cơ quan công an củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định pháp luật. Công an phường Hạ Long khuyến cáo người dân không để tài sản có giá trị trên ô tô khi không có người trông coi, đồng thời chủ động thực hiện các biện pháp phòng ngừa để bảo đảm an ninh trật tự.