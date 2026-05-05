Xét xử 55 bị cáo trong chuyên án buôn lậu 200 triệu lít xăng dầu

Ngày 5/5, TAND thành phố Đồng Nai mở phiên tòa xét xử 55 bị cáo về tội Buôn lậu trong giai đoạn hai chuyên án buôn lậu hơn 200 triệu lít xăng dầu từ Singapore về Việt Nam, do Đào Ngọc Viễn và Phan Thanh Hữu cầm đầu, bị Công an Đồng Nai triệt phá năm 2021.

Trong số này, 6 bị cáo bị tạm giam, 49 bị cáo được tại ngoại. Phần lớn là chủ cây xăng và thuyền viên tham gia vận chuyển, tiêu thụ xăng lậu.

Theo cáo trạng, các bị cáo đã giúp sức cho đường dây, trực tiếp mua bán, vận chuyển xăng lậu, thu lợi bất chính từ vài trăm triệu đến hàng tỷ đồng. Gia đình các bị cáo đã nộp hơn 40 tỷ đồng để khắc phục hậu quả.

Phiên tòa xét xử giai đoạn 2 chuyên án buôn lậu xăng dầu ngày 5/5 (Ảnh: Phú Việt).

Tại phiên tòa, HĐXX chia các bị cáo thành nhiều nhóm theo nguồn xăng lậu, gồm: nhóm mua xăng của vợ chồng Võ Thanh Bình - Nguyễn Thanh Tân (15 bị cáo); Đỗ Văn Ba (5 bị cáo); cảng Bắc Vân Phong (6 bị cáo); vợ chồng Trần Thị Thanh Vân - Lê Thanh Tú (2 bị cáo); Trần Ngọc Vạng (1 bị cáo); Phạm Thị Hương (2 bị cáo); nhóm giúp sức cho Lê Thanh Trung (1 bị cáo); nhóm thuyền viên cho Phan Thanh Hữu (21 bị cáo) và Nguyễn Hữu Tứ (2 bị cáo).

Theo TAND thành phố Đồng Nai, phiên tòa dự kiến kéo dài 7 ngày; có 43 luật sư tham gia bào chữa cho các bị cáo.

Cáo trạng xác định, từ tháng 3/2020 đến tháng 2/2021, nhóm của Phan Thanh Hữu và Đào Ngọc Viễn sử dụng tàu Pacific Ocean (3.000 tấn) và Western Sea (5.000 tấn) vận chuyển 48 chuyến xăng lậu, tổng cộng hơn 198 triệu lít, trị giá hơn 2.596 tỷ đồng.

Trong số này, hơn 197 triệu lít đã được tiêu thụ, thu lợi hàng trăm tỷ đồng; riêng Phan Thanh Hữu hưởng hơn 156 tỷ đồng.

Các bị cáo tại phiên tòa xét xử ngày 5/5 (Ảnh: Phú Việt).

Ngoài ra, cuối năm 2020, Đào Ngọc Viễn cùng Nguyễn Minh Đức và Phạm Hùng Cường góp 19,3 tỷ đồng mua hai tàu Khánh Hòa 01 và Khánh Hòa 03 để vận chuyển xăng lậu từ vùng biển Khánh Hòa vào cảng Bắc Vân Phong tiêu thụ.

Từ tháng 2 đến tháng 4/2021, nhóm này tiếp tục thực hiện 3 chuyến, vận chuyển khoảng 5,7 triệu lít xăng lậu, trị giá gần 98 tỷ đồng.

Ngày 17/3/2024, Công an tỉnh Đồng Nai (nay là Công an thành phố Đồng Nai) đã khởi tố vụ án để điều tra hành vi của các nghi can có dấu hiệu phạm tội chưa bị xử lý ở giai đoạn một (74 bị cáo).