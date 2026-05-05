Đăng tin xuyên tạc trên mạng, người đàn ông bị phạt 7,5 triệu đồng

Ngày 5/5, Công an phường Duy Tân (tỉnh Ninh Bình) cho biết vừa ra quyết định xử phạt anh H.A.T. (SN 1981, trú tại địa bàn) mức 7,5 triệu đồng, về hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân.

Công an phường Duy Tân làm việc với anh H.A.T. (Ảnh: Công an Ninh Bình).

Trước đó, Công an phường Duy Tân phát hiện một tài khoản mạng xã hội có hành vi đăng tải nội dung có dấu hiệu sai sự thật, bôi nhọ uy tín của các cơ quan, tổ chức. Hành vi này gây ảnh hưởng xấu đến dư luận và tình hình an ninh trật tự tại địa phương.

Tiến hành xác minh, Công an xác định chủ tài khoản đăng tải thông tin sai sự thật, xuyên tạc trên mạng xã hội là anh H.A.T..

Quá trình làm việc, anh T. thừa nhận vi phạm do chưa nhận thức đầy đủ các quy định của pháp luật.

Công an phường Duy Tân khuyến cáo người dân tuyệt đối không đăng tải, chia sẻ các thông tin chưa được kiểm chứng, thông tin sai sự thật, thông tin bịa đặt, xuyên tạc về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự.