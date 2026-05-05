Bé gái 14 tuổi bị bắt giữ, đánh đập, ép làm việc tại quán karaoke

Ngày 5/5, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng thông tin đã bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Thị Diệp (SN 1990, trú tại xã Tam Xuân, Đà Nẵng) cùng 5 đối tượng liên quan về tội Mua bán người dưới 16 tuổi và Bắt, giữ người trái pháp luật.

5 đối tượng còn lại gồm: Trần Thái Bảo (SN 2006), Dương Minh Thanh (SN 1994), Lâm Gia Huy (SN 2005), cùng trú tại xã Thăng An, Đà Nẵng; Trương Đình Hiếu (SN 1990) và Đặng Quang Hậu (SN 2002), cùng trú tại Đặc khu Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi).

6 đối tượng trong đường dây vụ án (Ảnh: Công an Đà Nẵng).

Để đấu tranh phòng, chống tội phạm mua bán người và tội phạm có tổ chức, thời gian qua, Phòng Cảnh sát hình sự đã chủ động rà soát các tụ điểm karaoke trên địa bàn, phát hiện một số tụ điểm tại các khu vực vùng lõi đô thị cũ như Điện Bàn, Duy Xuyên, Quế Sơn, Thăng Bình, Tam Kỳ, Núi Thành thường xuyên tuyển dụng nhân viên nữ để phục vụ khách đến hát khi có nhu cầu.

Các tụ điểm này thường xuyên trao đổi, sang nhượng nhân viên nữ. Hoạt động này tiềm ẩn nguy cơ phát sinh tội phạm mua bán người.

Ngày 1/5, Phòng Cảnh sát hình sự nắm được thông tin cháu N.N.T.G. (SN 2012) bị ép buộc phục vụ tại quán karaoke Tường Vy (địa chỉ tại Đặc khu Lý Sơn), vừa trở về nhà vào ngày 30/4.

Đối tượng Nguyễn Thị Diệp (Ảnh: Công an Đà Nẵng).

Nhận thấy vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật, Phòng Cảnh sát hình sự đã vận động người thân đưa nạn nhân đến trụ sở để phối hợp điều tra, triển khai lực lượng xác minh, truy xét các đối tượng liên quan tại nhiều xã, phường thuộc thành phố Đà Nẵng và tỉnh Quảng Ngãi.

Do nạn nhân còn nhỏ tuổi, tâm lý hoảng loạn nên thông tin trình bày rất rời rạc, nạn nhân chỉ biết tên hoặc biệt danh đối tượng nên công tác khai thác ban đầu gặp rất nhiều khó khăn. Tuy nhiên, chỉ sau 12 giờ từ thời điểm tiếp nhận, cảnh sát đã làm rõ nội dung vụ việc, triệu tập làm việc với 11 đối tượng có liên quan.

Các đối tượng khai báo nhỏ giọt, quanh co nhưng với các tài liệu chứng cứ không thể chối cãi do cảnh sát thu thập được, các đối tượng đã phải thừa nhận hành vi phạm tội.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, Thanh, Bảo, Huy đã thực hiện hành vi bắt giữ người trái pháp luật, đánh đập, ép buộc cháu G. làm việc để trả nợ. Sau đó, thông qua Diệp, các đối tượng đã chuyển giao nạn nhân cho Trương Đình Hiếu (SN 1990) và Đặng Quang Hậu (SN 2002), cả 2 cùng trú tại Đặc khu Lý Sơn để tiếp tục bóc lột, cưỡng ép lao động tại quán karaoke.

Ngoài 6 đối tượng bị bắt giữ khẩn cấp, công an cũng đang tiếp tục điều tra làm rõ vai trò của nhiều đối tượng khác để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Tang vật thu giữ gồm nhiều tài liệu, chứng cứ điện tử, nội dung chuyển tiền và giấy tờ liên quan đến việc giao dịch, mua bán người.