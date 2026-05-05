Người đàn ông đánh phụ nữ lớn tuổi vì mâu thuẫn giữa hai học sinh

Công an xã Hà Bắc, Hải Phòng đang xác minh, xử lý vụ việc có dấu hiệu cố ý gây thương tích xảy ra trên địa bàn.

Theo cơ quan công an, khoảng 20h30 ngày 2/5, tại nhà bà B.T.C., 58 tuổi, ở xã Hà Bắc, anh T.V.L., 38 tuổi, trú tại thôn Nhân Lư, đã dùng tay chân đánh bà C..

Công an làm việc với T.V.L. (Ảnh: Công an cung cấp).

Sau vụ việc, bà C. được đưa tới Trung tâm Y tế Thanh Hà để khám và điều trị. Ngay trong tối cùng ngày, Công an xã Hà Bắc đã triệu tập anh T.V.L. tới trụ sở làm việc. Tại cơ quan công an, người này thừa nhận hành vi đánh bà C..

Nguyên nhân ban đầu được xác định xuất phát từ mâu thuẫn trước đó giữa cháu của bà C. và con trai anh T.V.L., đều là học sinh tiểu học. Trong lúc tới nhà nói chuyện, hai bên xảy ra cãi vã, xô xát.

Công an xã Hà Bắc tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý vụ việc theo quy định. Công an khuyến cáo người dân không được giải quyết mâu thuẫn bằng bạo lực, cần bình tĩnh xử lý để tránh phát sinh vi phạm pháp luật và ảnh hưởng tình làng nghĩa xóm.