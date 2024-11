Tham gia hội nhóm kẹo ke, nước vui, người đàn ông lộ chuyện buôn ma túy

Ngày 12/11, thông tin từ Công an Nghệ An cho hay, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh này đang tạm giữ hình sự Trần Văn Luân (SN 1991) và Lê Đình Việt (SN 1993), cùng trú tại thị trấn Kim Sơn, Quế Phong, Nghệ An để làm rõ hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Trước đó, công an phát hiện Luân sử dụng tài khoản Telegram mang tên "Bờm" để tham gia các hội nhóm như kẹo ke - nước vui Sài Gòn, Hà Nội, Đà Nẵng; nước vui - tổng nguồn; kẹo ke bay lắc chính hãng; cơm kẹo mộc bài… nên tập trung xác minh.

Điều tra viên lấy lời khai đối với Trần Văn Luân (Ảnh: Công an Nghệ An).

Từ kết quả xác minh, điều tra, công an đủ cơ sở chứng minh Luân sử dụng tài khoản Telegram nói trên và tài khoản mạng xã hội Zalo để liên lạc, kết nối tổ chức hoạt động mua bán trái phép chất ma túy.

Ma túy được Luân ngụy trang dưới dạng hàng hóa để ký gửi qua xe khách hoặc dịch vụ chuyển phát hàng hóa… đến cho người mua.

Tối 6/11, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Nghệ An chủ trì, phối hợp với đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh và Công an huyện Tân Kỳ (Nghệ An) bắt giữ Trần Văn Luân và Lê Đình Việt khi hai người này đang di chuyển bằng ô tô qua địa phận huyện Tân Kỳ.

Công an thu giữ 6.000 viên ma túy tổng hợp được gói bằng nhiều túi ni lông giấu dưới ghế sau ô tô mà Trần Văn Luân và Lê Đình Việt sử dụng.