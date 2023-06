Tên cướp thay đổi nhận dạng vẫn không thoát

Ngày 10/6, cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Gò Vấp (TPHCM) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam Nguyễn Đức Huy (38 tuổi, ngụ quận Gò Vấp) về tội Cướp tài sản.

Trước đó, ngày 1/6, bà L.T.P.L. (42 tuổi, ngụ quận Gò Vấp) chạy xe tay ga hiệu Yamaha Grande dọc bờ kênh Tham Lương - Bến Cát thì bất ngờ bị một người đàn ông từ gốc cây ven đường lao ra xô ngã.

Tên cướp đẩy mạnh bà L. xuống đất, cướp xe máy của người phụ nữ, bên trong cốp xe có điện thoại iPhone 12 Pro Max, 2 triệu đồng tiền mặt. Nạn nhân đã trình báo cơ quan công an ngay sau đó.

Nhận tin báo, xét thấy hành vi gây án manh động, Công an quận Gò Vấp phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TPHCM và các đơn vị liên quan xuống khám nghiệm hiện trường, trích xuất camera an ninh, để truy xét đối tượng.

Đối tượng Nguyễn Đức Huy bị công an bắt giữ (Ảnh: Công an cung cấp).

Bằng các phương pháp nghiệp vụ, chỉ sau một ngày xảy ra vụ việc, cơ quan công an đã xác định, bắt giữ Nguyễn Đức Huy là đối tượng gây án.

Tại trụ sở công an, Huy khai nhận toàn bộ hành vi của mình. Trưa 1/6, Huy đến bãi đất trống bờ kênh Tham Lương - Bến Cát (phường 14, quận Gò Vấp). Tại đây, Huy thấy khu vực này vắng vẻ nên nảy sinh ý định chờ người đi qua để cướp tài sản.

Một lúc sau, Huy thấy bà L. chạy xe máy ngang qua nên lao ra xô ngã nạn nhân rồi cướp xe máy cùng điện thoại và tiền mặt.

Trên đường tẩu thoát, Huy mua nón bảo hiểm, quần áo mới, rồi đi cắt tóc để thay đổi đặc điểm nhận dạng. Sau đó, Huy đem điện thoại của bà L. đi bán lấy tiền đi chơi game. Đến trưa 2/6, Huy bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ.