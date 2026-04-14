Tây Ninh kéo giảm 98 vụ vi phạm trật tự xã hội trong quý I

Ngày 14/4, theo thông tin từ Công an tỉnh Tây Ninh, từ những tháng đầu năm, Ban Giám đốc Công an tỉnh đã chủ động tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh triển khai nhiều chủ trương, giải pháp trọng tâm nhằm bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội.

Trong quý I, lực lượng công an tập trung triển khai đồng bộ các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm. Công tác bảo đảm an ninh trật tự trong dịp Tết Nguyên đán được thực hiện chặt chẽ, không để xảy ra tình huống bị động, bất ngờ.

Hai thanh niên rải tờ rơi cho vay tiền ở Tây Ninh bị công an mời lên làm việc (Ảnh: M.H.).

Đây cũng là giai đoạn quan trọng khi cả nước hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Nhờ hiệp đồng chặt chẽ giữa các lực lượng, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh được giữ vững ổn định.

Theo thống kê, toàn tỉnh xảy ra 208 vụ vi phạm trật tự xã hội, giảm 98 vụ so với cùng kỳ năm trước.

Công tác điều tra, phá án đạt hiệu quả cao, lực lượng chức năng làm rõ 200 vụ, bắt giữ và xử lý 410 đối tượng, thu hồi tài sản trị giá hơn 5 tỷ đồng. Riêng các vụ án nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng được khám phá 100% (65/65 vụ).

Nhiều loại tội phạm từng gây bức xúc trong dư luận được kiềm chế, kéo giảm sâu. Cụ thể, trộm cắp tài sản xảy ra 83 vụ, giảm 36 vụ; lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra 6 vụ, giảm 22 vụ; đánh bạc phát hiện 8 vụ, giảm 20 vụ; tội phạm công nghệ cao xảy ra 2 vụ, giảm 50% so với cùng kỳ.

Kết quả trên cho thấy hiệu quả từ các biện pháp nghiệp vụ và sự phối hợp chặt chẽ với quần chúng nhân dân trong công tác phòng chống tội phạm.

Thời gian tới, Công an tỉnh Tây Ninh tiếp tục bám sát các mục tiêu trọng điểm, tăng cường tuần tra vũ trang, kiểm soát chặt địa bàn, hướng tới mục tiêu giữ vững môi trường an toàn, ổn định để phục vụ phát triển kinh tế - xã hội địa phương.