Tạm giữ "thiếu gia" đi ô tô tiền tỷ bán khí cười "vì đam mê"

Dân trí Khi phát hiện lực lượng công an, đối tượng phóng ô tô bỏ chạy nhưng đã bị bắt sau đó. Khám xét trên ô tô, lực lượng chức năng phát hiện 10 bình khí cười cỡ lớn.

Ngày 1/8, Công an phường An Hải Tây (quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng) đã bàn giao "thiếu gia" bán khí cười để Công an quận Sơn Trà tiếp tục điều tra, làm rõ.

Đối tượng T. cất 10 bình khí cười trên ô tô của mình (Ảnh: Công an phường An Hải Tây).

Theo Công an phường An Hải Tây, lúc 19h45 ngày 30/7, Tổ tuần tra đêm Công an phường An Hải Tây tuần tra ở khu vực cầu Rồng thuộc địa bàn thì phát hiện một người đang bán khí cười.

Lực lượng tuần tra yêu cầu kiểm tra hành chính thì nam thanh niên lên ô tô hiệu Peugeot 3008 trị giá tiền tỷ phóng chạy với tốc độ cao về hướng đường Nguyễn Thế Lộc (phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà), gây nguy hiểm cho người đi đường.

Tổ tuần tra đêm truy đuổi đến ngã tư Ngô Quyền - Nguyễn Thế Lộc thì bắt được nghi phạm. Tại trụ sở Công an phường An Hải Tây, nghi phạm khai tên T.T.T. (27 tuổi), ngụ tiểu khu Đông Hòa, thị trấn Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa, hiện đang tạm trú tại phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà, Đà Nẵng.

Theo điều tra, tại cầu Rồng, đối tượng T. đã bán khí cười cho một người tên Nam (chưa xác định lai lịch) để mở tiệc tại gia. T. khai nhận mua khí cười sử dụng và chỉ bán "vì đam mê" vì gia đình T. rất khá giả, bản thân T. sở hữu ô tô 4 chỗ hiệu Peugeot 3008 trị giá tiền tỷ.

Kiểm tra trên ô tô của T., lực lượng công an còn phát hiện 10 bình khí cười cỡ lớn.

Vụ việc đang được lực lượng chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.

Công Bính