Tạm giữ thanh niên trộm xe máy của đồng nghiệp mang đi cầm cố

Sáng 19/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Châu Thành (An Giang) cho biết đang tạm giữ hình sự Nguyễn Duy Khánh (SN 1992, trú tại huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang) về hành vi trộm cắp tài sản.

Nguyễn Duy Khánh cùng 2 chiếc xe máy tang vật được lực lượng công an thu hồi (Ảnh: Tiến Tầm).

Theo thông tin ban đầu, Khánh là công nhân của một Công ty thuộc khu công nghiệp Bình Hòa, huyện Châu Thành (An Giang).

Khoảng 9h ngày 17/2, Khánh xuống nhà xe công ty lấy đồ, phát hiện chiếc xe máy dựng gần xe mình còn ghim chìa khóa, nên nảy sinh ý định trộm đem đi cầm lấy tiền trả nợ.

Sau khi lấy được chiếc xe, Khánh điều khiển đến tiệm cầm đồ gần đó cầm với giá 7 triệu đồng. Số tiền trên, Khánh đem trả nợ và tiêu xài cá nhân hết.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Đội điều tra tổng hợp Công an huyện Châu Thành phối hợp Công an xã Bình Hòa nhanh chóng vào cuộc xác minh và truy bắt.

Đối tượng Nguyễn Duy Khánh khai nhận tại cơ quan công an (Ảnh: Tiến Tầm).

Qua công tác vận động, đến khoảng 18h30 cùng ngày, Khánh đến Công an xã Bình Hòa đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội của mình. Ngoài ra, đối tượng này còn thừa nhận từng trộm 1 chiếc xe máy khác tại nhà xe của công ty vào tháng trước.

Từ lời khai của Khánh, lực lượng Công an đã thu hồi 2 chiếc xe máy trên.

Vụ việc đang được Đội điều tra tổng hợp Công an huyện Châu Thành tiếp tục điều tra, xác minh làm rõ.