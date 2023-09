Tạm giữ hình sự 5 thanh niên đánh nhau giữa phố sau cuộc nhậu

Ngày 5/9, Công an tỉnh Cao Bằng cho biết, Công an TP Cao Bằng đã tạm giữ hình sự 5 đối tượng gồm: Trịnh Duy H. (SN 2003, ở huyện Hòa An, Cao Bằng), Đặng Trung H. (SN 2004, ở huyện Quảng Hòa), Lương Bế D., Phan Đình K. (cùng SN 2004, ở huyện Quảng Hòa), Lò Bùi Bá Bình M. (SN 2004, ở Sơn La), về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Nhóm 10 thanh niên tham gia ẩu đả trên đường phố ở TP Cao Bằng (Ảnh: Công an cung cấp).

Theo cảnh sát, khoảng 2h ngày 3/9, có khoảng 10 đối tượng đã sử dụng rượu bia tại phường Sông Bằng (TP Cao Bằng) sau đó gặp nhau trên đường và gây gổ, đánh nhau. Nhóm này đã dùng tay chân, mũ bảo hiểm và nhổ cán cờ ở vỉa hè để đánh nhau, tạo ra hình ảnh phản cảm, gây mất trật tự công cộng.

Cảnh sát sau đó đã tiến hành tạm giữ hình sự 5 đối tượng kể trên và tiếp tục làm rõ vụ việc.