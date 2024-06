Tạm giữ 20 quái xế bốc đầu xe máy trên quốc lộ ở Tây Ninh

Ngày 3/6, Công an huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh, tạm giữ 20 thanh niên lái xe máy tốc độ cao, lạng lách, nẹt pô, bốc đầu và dàn hàng ngang trên quốc lộ 22B. 3 người khác có vi phạm cùng hành vi trên, nhưng được gia đình bảo lãnh.

Theo công an, khoảng 2h30 ngày 27/5, nhóm hơn 30 thanh thiếu niên lái xe máy chạy tốc độ cao và dàn hàng ngang, bốc đầu xe trên quốc lộ 22B, hướng ngã ba Tân Bình về thị trấn Tân Biên. Phát hiện lực lượng công an, nhóm này tỏa ra các hướng và tẩu thoát.

Nhóm quái xế bị công an triệu tập (Ảnh: CACC).

Ngày 2/6, từ hình ảnh camera an ninh và người dân cung cấp, Công an huyện Tân Biên phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Tây Ninh và các đơn vị liên quan truy xét, triệu tập 23 người (19 nam và 4 nữ), tuổi từ 18 đến 31.

Tại trụ sở công an, những người này bước đầu khai nhận lái khoảng 10-15 xe máy đã thay đổi kết cấu, chạy biểu diễn trên quốc lộ 22B. Đồng thời, có hàng chục thanh thiếu niên khác đi theo quay phim, cổ vũ.

Bên cạnh đó, công an tạm giữ 17 xe máy (trong đó có 13 xe thay đổi kết cấu), một ô tô, 15 điện thoại di động các loại và nhiều tang vật có liên quan.