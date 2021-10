Tạm giữ 2 đối tượng tổ chức đưa 16 người xuất cảnh trái phép

Dân trí Tuấn và Long phối hợp với các đối tượng ở TPHCM và Campuchia để tổ chức đưa 16 người xuất cảnh trái phép. Khi Tuấn và Long đưa người đến biên giới thì bị công an bắt giữ.

Sáng 21/10, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết, đang tạm giữ hai đối tượng Trần Thanh Tuấn (23 tuổi) trú tại xã Khánh An và Nguyễn Thanh Long (30 tuổi) trú tại thị trấn Long Bình, huyện An Phú, tỉnh An Giang, để tiếp tục điều tra về hành vi "Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép".

Đối tượng Long tại cơ quan chức năng.

Theo thông tin ban đầu, Tuấn và Long câu kết với đối tượng ở TPHCM và Campuchia để đưa người xuất cảnh trái phép qua biên giới.

Tối ngày 18/10, Tuấn được đối tượng ở TPHCM điện thoại kêu rước 16 người để đưa qua Campuchia và chuyển cho Tuấn 12 triệu đồng tiền công.

Sau khi rước 16 người trên đưa về nhà trọ "Huyền Trân" ở xã Phước Hưng, huyện An Phú nghỉ, đến khoảng 18h20 phút ngày 19/10, Tuấn thuê xe ôm chở một người, sau đó Tuấn điều khiển xe ô tô 7 chỗ chở 6 người đến khu vực ấp Tân Khánh, thị trấn Long Bình để giao cho Long đưa xuất cảnh trái phép qua Campuchia.

Khi đến khu vực ấp Búng Lớn, xã Nhơn Hội, huyện An Phú, Tuấn bị Công an huyện An Phú phối hợp cùng các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh bắt quả tang.

Đối tượng Tuấn bị bắt giữ vì tổ chức đưa người xuất cảnh trái phép.

Từ lời khai của Tuấn, Tổ công tác tiến hành kiểm tra nhà trọ "Huyền Trân", phát hiện còn 9 người đang chờ để đưa qua Campuchia.

Sau khi hay tin Tuấn bị bắt, chiều ngày 20/10, Long đã đến Cơ quan Công an đầu thú. Tại cơ quan Công an, Tuấn và Long đã thừa nhận hành vi vi phạm của mình và khai nhận: Trước đó ngày 17/10, Tuấn cùng Long đã đưa trót lọt 4 khách xuất cảnh trái phép qua biên giới.

Đối với 16 đối tượng trên, lực lượng Công an đã bàn giao cho Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 huyện An Phú đưa đi cách ly theo quy định.

Nguyễn Hành