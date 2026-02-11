27 triệu trẻ em hưởng lợi từ việc giảm nhẹ, phòng ngừa thiên tai

Chính phủ Nhật Bản và UNICEF Việt Nam vừa công bố sáng kiến “Tăng cường khả năng chống chịu rủi ro thiên tai và biến đổi khí hậu cho trẻ em thông qua lồng ghép giáo dục giảm thiểu rủi ro thiên tai tại Việt Nam" với sự chứng kiến của lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

UNICEF phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Môi trường (thông qua Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai) để triển khai sáng kiến này với khoản hỗ trợ 6 triệu USD từ Chính phủ Nhật Bản.

Lễ ký kết trao đổi Công hàm giữa Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam Ito Naoki và bà Silvia Danailov, Trưởng Đại diện UNICEF tại Việt Nam, dưới sự chứng kiến của Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp (Ảnh: NN-MT)

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp khẳng định nhờ sự sát sao và tâm huyết của Đại sứ quán Nhật Bản, vai trò điều phối của UNICEF tại Việt Nam, dự án giai đoạn hai là cam kết bền vững đối với tương lai của thế hệ trẻ Việt Nam trước thiên tai.

Dự kiến, giai đoạn 2026-2030 sẽ có khoảng 27 triệu trẻ em và cộng đồng của các em trên khắp Việt Nam được hưởng lợi từ việc tăng cường công tác lập kế hoạch giảm nhẹ rủi ro thiên tai, cảnh báo sớm và phòng ngừa.

Các hoạt động mục tiêu tại Cao Bằng, Lào Cai, Nghệ An, Hà Tĩnh ước tính sẽ hỗ trợ khoảng 2,2 triệu trẻ em và 7 triệu người đang sinh sống tại các khu vực có nguy cơ cao.

“Tôi mong muốn dự án sẽ chắt lọc được những kỹ năng, kinh nghiệm quý báu của người Nhật trong việc giáo dục, nâng cao nhận thức cho trẻ em Nhật Bản để áp dụng tại Việt Nam. Đồng thời chỉnh sửa, bản địa hóa những bài học đó sao cho phù hợp nhất với các loại hình thiên tai đặc thù của từng vùng miền”, ông Hiệp kỳ vọng.

Bà Silvia Danailov, Trưởng Đại diện UNICEF tại Việt Nam, nhận định trẻ em là những đối tượng ít gây ra biến đổi khí hậu nhất nhưng lại chịu ảnh hưởng nặng nề nhất từ các tác động do biến đổi khí hậu. Cách tiếp cận giảm nhẹ rủi ro thiên tai lấy trẻ em làm trung tâm bảo đảm rằng các hệ thống quản lý thiên tai cũng như các lĩnh vực xã hội mang tính bao trùm và đáp ứng nhu cầu của các em.

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp (Ảnh: NN-MT).

Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai cho biết, cơn bão số 3 năm 2024 (bão Yagi) cùng với hàng loạt các trận lũ, ngập lụt và sạt lở đất nghiêm trọng trong năm 2025 đã gây ra những thiệt hại lớn về người và kinh tế.

Thiên tai tại Việt Nam ngày càng gia tăng cả về tần suất và cường độ, càng cho thấy tính cấp thiết của việc tăng cường giảm nhẹ rủi ro thiên tai, phòng ngừa cũng như hệ thống cảnh báo sớm thông qua các khoản đầu tư bền vững, có trọng tâm, đặc biệt hướng tới trẻ em và các cộng đồng dễ bị tổn thương.