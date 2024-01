Ngày 8/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã An Nhơn (tỉnh Bình Định) đã bắt tạm giam 3 tháng đối với Ngô Văn Ẩn (34 tuổi, trú xã Nhơn Mỹ, thị xã An Nhơn), nhân viên Trung tâm y tế thị An Nhơn, về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cơ quan CSĐT Công an thị xã An Nhơn đọc lệnh bắt Ngô Văn Ẩn (Ảnh: Công an thị xã An Nhơn).

Trước đó, do vay nợ và không có khả năng chi trả, Ngô Văn Ẩn liên hệ với chị L.T.D. (34 tuổi, trú xã Phước Sơn, huyện Tuy Phước), người từng có thời gian làm nhân viên hợp đồng tại Trung tâm y tế thị xã An Nhơn và đang nộp hồ sơ thi vào biên chế.

Ẩn lừa nói với chị D. là có chú và chị làm ở Sở Nội vụ nên có thể lo được một suất vào biên chế ngành y với giá 100 triệu đồng.

Sau đó, Ẩn nhiều lần yêu cầu chị D. chuyển số tiền trên. Chị D. đã 5 lần chuyển tiền vào tài khoản của Ẩn tổng cộng 100 triệu đồng. Ẩn sử dụng số tiền này để trả nợ, tiêu xài cá nhân.

Khi Sở Nội vụ công bố danh sách thí sinh trúng tuyển biên chế ngành y, chị D. thấy không có tên mình mới biết bị lừa nên đã trình báo sự việc với cơ quan công an.

Liên quan đến vụ việc trên, Cơ quan CSĐT Công an thị xã An Nhơn cũng thông báo ai là bị hại liên quan đến hành vi phạm tội của Ngô Văn Ẩn liên hệ Công an thị xã An Nhơn để phối hợp, làm rõ.