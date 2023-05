Tạm giam nam thanh niên cầm đầu đường dây làm bằng cấp giả

Ngày 28/5, Công an tỉnh Thái Bình cho biết, Công an TP Thái Bình ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam 5 bị can về tội Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức.

Vụ việc xảy ra tại TP Thái Bình và một số địa phương khác.

Những người liên quan trong đường dây làm giả bằng cấp, giấy tờ bị bắt giữ (Ảnh: Công an Thái Bình).

Công an xác định đường dây làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan Nhà nước hoạt động từ tháng 8/2022, do Nguyễn Sơn Thành (32 tuổi, ở huyện Giao Thủy, Nam Định) cầm đầu.

Theo cơ quan chức năng, nhận thấy nhiều người có nhu cầu đi du học, xuất khẩu lao động nhưng thiếu bằng cấp, chứng chỉ nghề... Thành và các đồng phạm đã tích cực đăng bình luận ở các bài viết trên mạng xã hội, chạy quảng cáo để rao nhận làm bằng cấp, các loại giấy tờ giả.

Công an thu giữ nhiều giấy tờ, văn bằng, tài liệu giả của cơ quan Nhà nước (Ảnh: Công an Thái Bình).

Để vận chuyển giấy tờ giả cho các cá nhân đặt hàng, Nguyễn Sơn Thành móc nối với Lê Bảo Tín (26 tuổi, ở quận Tân Phú, TPHCM). Tín là quản lý bưu cục một công ty chuyển phát nhanh.

Khám xét khẩn cấp nơi làm việc và nơi ở của Thành và các đồng phạm, cơ quan công an thu giữ 2 máy tính xách tay, 7 điện thoại di động, 2 máy in màu, 18 con dấu cùng nhiều giấy tờ, văn bằng, tài liệu giả của cơ quan Nhà nước.