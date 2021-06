Tạm giam đối tượng đưa 8 người xuất nhập cảnh trái phép sang Campuchia

Dân trí Vì hám lợi, Tỷ đã đưa 8 người xuất nhập cảnh trái phép sang Campuchia với giá 2 triệu đồng một người. Khi Tỷ đón nhóm người này về nước thì bị Công an An Giang bắt giữ.

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh An Giang vừa thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Dương Văn Tỷ (SN 1965, trú tại xã Phú Hữu, huyện An Phú, tỉnh An Giang), về hành vi "Tổ chức cho người khác xuất, nhập cảnh trái phép".

Theo kết quả điều tra ban đầu, ngày 30/5, Tỷ được một người tên Tiên điện thoại nhờ đưa Tiên và gia đình xuất cảnh trái phép sang Campuchia để dự đám tang rồi quay về Việt Nam. Vì hám lợi, Tỷ đã đồng ý với giá 2 triệu đồng/một người xuất, nhập cảnh trái phép.

Đối tượng Dương Văn Tỷ nghe lệnh bắt tạm giam của Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh An Giang (Ảnh: Tiên Tầm).

Đến khoảng 23h cùng ngày, Tỷ dùng xuồng đưa Tiên cùng 8 người thân của Tiên xuất cảnh trái phép sang Campuchia. Đến ngày 4 và 6/6, Tỷ đón Tiên cùng 7 người thân của Tiên nhập cảnh trái phép về Việt Nam và nhận 15 triệu đồng tiền công.

Hành vi vi phạm của Tỷ bị người dân phát hiện tố giác. Sau đó, Công an huyện An Phú phối hợp cùng Phòng An ninh điều tra Công an tỉnh mời Tỷ lên làm việc và đưa vào trung tâm cách ly y tế tập trung huyện An Phú cách ly theo quy định.

Sau thời gian điều tra, ngày 25/6, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh An Giang đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Dương Văn Tỷ về hành vi "Tổ chức cho người khác xuất, nhập cảnh trái phép".

Nguyễn Hành