Tạm đình chỉ điều tra vụ gần 40ha rừng biến mất ở sân golf Đạ Ròn

Liên quan vụ gần 40ha rừng bị mất ở dự án sân golf The Dàlat At 1200 (sân golf Đạ Ròn, huyện Đức Trọng, Lâm Đồng), ngày 13/4, lãnh đạo Phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an tỉnh Lâm Đồng thông tin, cơ quan chức năng đã tạm đình chỉ điều tra.

Theo thông tin, tháng 6/2024, Công an huyện Đơn Dương (thời điểm chưa giải thể) có quyết định phân công cán bộ giải quyết nguồn tin tội phạm, kiểm tra thực tế tại dự án sân golf Đạ Ròn.

Dự án sân golf The Dàlat At 1200 để mất gần 40ha rừng (Ảnh: Lê Sơn).

Đến tháng 10/2024, do thời hạn giải quyết nguồn tin tội phạm đã hết, Công an huyện Đơn Dương ra quyết định tạm đình chỉ giải quyết nguồn tin tội phạm.

Theo Thượng tá Trần Văn Trà, Trưởng Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Lâm Đồng, vụ án được tạm đình chỉ và sẽ phục hồi điều tra khi các đơn vị, tổ chức, cá nhân cung cấp tài liệu, chứng cứ.

Năm 2008, UBND tỉnh Lâm Đồng cho Công ty TNHH Acteam International thuê hơn 649ha đất tại xã Đạ Ròn để đầu tư dự án sân golf The Dàlat At 1200. Dự án này có vốn đầu tư ban đầu 18 triệu USD.

Trong số đất được cho thuê có hơn 430ha rừng tự nhiên, hơn 102ha rừng trồng, 116,74ha đất chưa có rừng.

Dự án sân golf The Dàlat At 1200 có vốn đầu tư ban đầu 18 triệu USD (Ảnh: Lê Sơn).

Qua kiểm kê, cơ quan chức năng xác định diện tích đất có rừng tại thời điểm năm 2022 giảm hơn 40ha so với giữa năm 2007 (thời điểm kiểm kê trước khi giao đất). Trong số này chỉ có gần 3ha rừng bị mất được cơ quan chức năng xử lý (do Công ty TNHH Acteam International san ủi), hơn 37ha còn lại chưa được xử lý.

Thời gian xảy ra mất rừng được ngành chức năng xác định từ khi thực hiện dự án đến khoảng năm 2017.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lâm Đồng (nay là Sở Nông nghiệp và Môi trường) nhận định, Công ty TNHH Acteam International trực tiếp phá một phần diện tích rừng để xây dựng công trình hạ tầng thuộc dự án sân golf The Dàlat At 1200.

Năm 2024, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lâm Đồng kiến nghị UBND tỉnh Lâm Đồng giao cơ quan chức năng thanh tra, điều tra xử lý chủ dự án theo quy định.