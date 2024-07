Công an vào cuộc vụ gần 40ha rừng ở sân golf "biến mất"

Liên quan vụ mất rừng tại dự án sân golf The Dàlat at 1200 của Công ty TNHH Acteam International, ngày 19/7, tại Hội nghị cung cấp thông tin báo chí tháng 7, ông Ngô Văn Ninh, người phát ngôn UBND tỉnh Lâm Đồng, cho biết cơ quan công an đã vào cuộc điều tra, làm rõ.

Ông Ninh nói: "Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lâm Đồng đã chỉ đạo Chi cục Kiểm lâm chuyển hồ sơ cho cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đơn Dương để đơn vị này điều tra. Khi có kết quả, chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin".

Dự án sân golf The Dàlat at 1200 để mất gần 40ha rừng (Ảnh: Lê Sơn).

Năm 2008, UBND tỉnh Lâm Đồng cho Công ty TNHH Acteam International thuê hơn 649ha đất tại xã Đạ Ròn, huyện Đơn Dương để đầu tư xây dựng sân golf và khu du lịch nghỉ dưỡng.

Trong số đất được cho thuê có hơn 533ha rừng (hơn 430ha rừng tự nhiên, hơn 102ha rừng trồng), 116,74ha đất chưa có rừng.

Qua kiểm kê, cơ quan chức năng xác định diện tích đất có rừng tại thời điểm năm 2022 giảm hơn 43ha so với giữa năm 2007 (thời điểm kiểm kê trước khi giao đất).

Trong số này chỉ có 2,77ha rừng bị mất được cơ quan chức năng xử lý (do Công ty TNHH Acteam International san ủi). Ngoài ra, có 37,52ha diện tích mất rừng chưa được xử lý. Thời gian xảy ra mất rừng từ khi thực hiện dự án đến khoảng năm 2017.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lâm Đồng nhận định, Công ty TNHH Acteam International trực tiếp phá một phần diện tích rừng để xây dựng công trình hạ tầng thuộc dự án sân golf The Dàlat at 1200.

Đối với diện tích rừng bị mất, có 11,53ha rừng phòng hộ (gấp hơn 30 lần mức xử phạt vi phạm hành chính). Theo cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng, hành vi này có dấu hiệu tội Hủy hoại rừng.

Liên quan việc mất rừng tại dự án sân golf này, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lâm Đồng từng kiến nghị UBND tỉnh Lâm Đồng giao Thanh tra tỉnh tiến hành thanh tra toàn diện dự án và xử lý theo quy định.