Tài xế xe ôm bị người mặc áo bảo vệ đấm, đá liên tục vào đầu ở Hà Nội

Sáng 25/8, Công an phường Hoàng Mai (TP Hà Nội) đang xác minh vụ một người đàn ông mặc đồ bảo vệ hành hung tài xế xe ôm công nghệ trước cổng khu đô thị Louis City Hoàng Mai.

Cảnh nạn nhân bị hành hung (Ảnh: Cắt từ clip).

Trước đó, mạng xã hội lan truyền đoạn video ghi cảnh người đàn ông mặc quần áo bảo vệ liên tục đấm, đá một tài xế mặc áo xe ôm công nghệ. Dù nam tài xế ngã xuống đường và không có biểu hiện chống trả, nạn nhân vẫn bị đạp nhiều phát vào người.

Theo người đăng tải, vụ việc xảy ra vào sáng cùng ngày. Đoạn video sau đó được chia sẻ, thu hút sự chú ý và sự bất bình về hành vi của người đàn ông mặc đồ bảo vệ.

Chỉ huy Công an phường Hoàng Mai cho biết đơn vị đã nắm thông tin và đang cho xác minh.