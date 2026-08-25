Bắt giữ một giám đốc lừa 2 người ở Hà Nội góp 12 tỷ đồng mua đất

Ngày 25/8, Công an tỉnh Gia Lai cho biết đơn vị đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Trần Tiến Đạt (34 tuổi, trú tại phường Thống Nhất, Gia Lai) để điều tra về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Trần Tiến Đạt (Ảnh: Công an tỉnh Gia Lai).

Theo điều tra của Công an tỉnh Gia Lai, thời điểm “sốt đất” từ năm 2022 đến năm 2024, Đạt là giám đốc của một công ty kinh doanh nhiều ngành nghề, trong đó tập trung vào mảng bất động sản tại phường Diên Hồng, Gia Lai.

Tin tưởng Đạt, anh H.Q.L. và anh N.H.H., cùng trú tại thành phố Hà Nội, góp vốn đầu tư bất động sản chung, chiếm 80% tổng giá trị đầu tư, tương đương 12 tỷ đồng. Sau đó, Đạt đã tự ý chuyển nhượng các thửa đất góp vốn chung trên cho người khác, đồng thời mang đi thế chấp ngân hàng, nhằm chiếm đoạt tiền để sử dụng vào mục đích cá nhân.

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai thông báo cá nhân, tổ chức nào là bị hại hoặc có liên quan đến các hành vi do Đạt thực hiện, đề nghị liên hệ với cơ quan chức năng để trình báo theo quy định.