Người phụ nữ cảnh giác thoát bẫy lừa "tích hợp bảo hiểm y tế"

Ngày 25/8, Công an Hải Phòng cho biết, mới đây bà N.T.B. (58 tuổi, xã Hồng Châu, Hải Phòng) nhận cuộc gọi từ một phụ nữ tự xưng là cán bộ Bảo hiểm xã hội xã Hồng Châu.

Người này hướng dẫn bà B. kê khai, tích hợp bảo hiểm y tế đồng bộ với dữ liệu VNeID bằng hình thức trực tuyến.

Công an xã Hồng Châu giải thích các phương thức, thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng cho bà B. (Ảnh: Công an Hải Phòng).

Nhận thấy nhiều dấu hiệu bất thường, bà B. chủ động đến trụ sở Công an xã Hồng Châu để xác minh.

Công an xã giải thích cho bà B. về các phương thức, thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng. Công an khẳng định không có cán bộ nào gọi điện yêu cầu người dân thực hiện các thủ tục về bảo hiểm xã hội bằng hình thức trực tuyến như nội dung đối tượng đưa ra.

Công an xã cũng hướng dẫn bà B. nhận diện các thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng, đồng thời nâng cao cảnh giác khi tiếp nhận những cuộc gọi tương tự.

Từ vụ việc, Công an xã Hồng Châu khuyến cáo người dân cần thận trọng với các cuộc gọi tự xưng là cán bộ cơ quan nhà nước.

Khi bị yêu cầu chuyển tiền, cung cấp thông tin cá nhân hoặc thực hiện giao dịch trực tuyến, người dân cần bình tĩnh kiểm chứng, tuyệt đối không làm theo hướng dẫn của đối tượng.

Người dân cần báo ngay cho cơ quan công an gần nhất khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn để được hỗ trợ.