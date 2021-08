Tài xế thông chốt, hất văng cảnh sát giao thông lĩnh 30 tháng tù

Dân trí Đến chốt kiểm dịch Covid-19 trên cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, Lưu Văn Chiến lái xe thông chốt, hất văng một chiến sĩ CSGT đang làm nhiệm vụ. Tòa án vừa tuyên phạt tài xế này 30 tháng tù.

Ngày 31/8, Tòa án nhân dân huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng mở phiên tòa sơ thẩm, xét xử tài xế Lưu Văn Chiến (37 tuổi, trú thị trấn Yến Lạc, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn) về hành vi "Chống người thi hành công vụ".

Bị cáo Lưu Văn Chiến tại phiên tòa.

Theo cáo trạng, ngày 16/7, Lưu Văn Chiến điều khiển xe ô tô mang BKS 29B-062.53 lưu thông trên tuyến cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi theo hướng Bắc - Nam bị lực lượng làm nhiệm vụ kiểm soát phương tiện ra vào TP Đà Nẵng để phòng, chống dịch Covid-19 ra hiệu lệnh dừng xe để khai báo y tế.

Lúc này, Thượng úy Bùi Nguyễn Thanh (cán bộ của đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 5) đến bên cạnh cửa xe ô tô, yêu cầu tài xế Chiến thực hiện việc khai báo y tế, xuất trình giấy tờ để kiểm tra trước khi qua chốt.

Tuy nhiên, tài xế này đã không xuất trình được giấy phép lái xe do đã bị công an địa phương khác thu giữ vì vi phạm trật tự an toàn giao thông. Lo sợ bị xử phạt vì cố tình điều khiển phương tiện khi không có giấy phép lái xe nên Chiến đã giật lại tập giấy tờ đã đưa cho Thượng úy Thanh. Sau đó, Chiến lên xe đóng cửa lại, nổ máy định bỏ chạy.

Hình ảnh tài xế Lưu Văn Chiến vi phạm ở hiện trường.

Lúc này, Thượng úy Bùi Nguyễn Thanh đứng trước đầu xe ô tô, ra hiệu lệnh yêu cầu Chiến dừng xe. Không những không dừng lại, Chiến còn cố tình đạp ga, đẩy Thượng úy Bùi Nguyễn Thanh về phía trước khoảng 7 m rồi tăng tốc cho xe bỏ chạy.

Lực lượng CSGT đuổi theo đến Km số 9 trên tuyến cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, Chiến mới dừng lại và tổ công tác đưa xe về đơn vị làm việc.

Kết thúc phiên tòa, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân huyện Hòa Vang đã tuyên phạt Lưu Văn Chiến mức án 30 tháng tù giam về tội "Chống người thi hành công vụ".

Công Bính