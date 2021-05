Sơn La: Nguyên Trưởng phòng một ngân hàng lừa đảo hàng tỷ đồng

Dân trí Hưng đưa ra thông tin gian dối về việc vay tiền cho khách hàng vay đảo nợ ngân hàng để hỏi vay tiền của người khác. Sau khi vay được tiền, Hưng đã bỏ việc và trốn khỏi địa phương.

Đối tượng Bùi Duy Hưng làm việc với điều tra viên Công an tỉnh Sơn La (Ảnh: Hoàng Sơn).

Chiều 26/5, trao đổi với PV Dân trí, lãnh đạo Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Sơn La) cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh này vừa ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam bị can đối với Bùi Duy Hưng (sinh năm 1992, ở tổ 3, phường Chiềng Sinh, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo Khoản 4, Điều 174, Bộ luật Hình sự.

Hưng nguyên là Trưởng phòng Khách hàng doanh nghiệp tại một ngân hàng thương mại, chi nhánh Sơn La.

Theo lãnh đạo Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Sơn La, từ khoảng tháng 9/2020, Hưng với chức danh Trưởng phòng, đã đưa ra thông tin gian dối về việc vay tiền cho khách hàng vay đảo nợ ngân hàng để hỏi vay tiền của người khác. Sau khi vay được tiền, Hưng không cho ai vay đảo nợ ngân hàng, mà sử dụng vào mục đích cá nhân dẫn đến không còn khả năng trả nợ. Đến ngày 20/11/2020, Hưng đã bỏ việc và trốn khỏi địa phương.

Ngày 17/5/2021, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Sơn La đã khởi tố, tạm giam bị can đối với Bùi Duy Hưng về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo Khoản 4, Điều 174, Bộ luật Hình sự.

"Theo lời khai của đối tượng và căn cứ vào tài liệu điều tra, chúng tôi xác định, bị can Hưng đã lừa nhiều người, trong đó có 2 bị hại, bị lừa tổng số tiền là 1,87 tỷ đồng. Hiện cơ quan điều tra đang tiếp tục xác minh người bị hại của đối tượng này. Theo lời khai thì Hưng còn lừa rất nhiều người, chúng tôi đang tiếp tục kêu gọi các bị hại đến làm việc, phục vụ quá trình điều tra", vị lãnh đạo Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Sơn La thông tin.

Hiện cơ quan điều tra đã ra thông báo về thủ đoạn phạm tội của Bùi Duy Hưng thông qua công an các xã, huyện, thành phố thuộc tỉnh Sơn La và trên các phương tiện truyền thông để thông tin đến mọi công dân trên địa bàn.

Trần Thanh