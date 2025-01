Shipper trộm kiện hàng có 32 chiếc iPhone ở Hà Nội

Ngày 27/1, Công an quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội, cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố bị can đối với Trần Quang Lâm (31 tuổi, ở quận Hai Bà Trưng) và Lương Văn Kiên (41 tuổi, ở huyện Phú Xuyên) về tội Trộm cắp tài sản.

Hai đối tượng bị khởi tố (Ảnh: Đ.T.).

Theo cơ quan chức năng, Lâm là nhân viên vận chuyển hàng của một công ty trên địa bàn quận Hai Bà Trưng.

Do thiếu tiền tiêu và trả nợ, trong quá trình đi giao hàng, Lâm lấy trộm một bọc hàng bên trong chứa 32 chiếc iPhone 14 Pro Max, tổng trị giá khoảng 400 triệu đồng.

Sau khi trộm, Lâm bàn bạc với Kiên (đồng nghiệp cũ) mang đi bán.

Số điện thoại cảnh sát thu giữ (Ảnh: Đ.T.).

Ngày 20/1, phía công ty trình báo vụ việc với Công an phường Minh Khai. Vào cuộc điều tra, Công an phường Minh Khai cùng Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Hai Bà Trưng đã bắt giữ Lâm và Kiên, đồng thời thu giữ được 29 chiếc điện thoại.