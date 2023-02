Khởi tố tài xế ô tô hất CSGT lên nắp capo ở Vĩnh Phúc

Ngày 8/2, Cục Cảnh sát giao thông - CSGT, (Bộ Công an) cho biết, Công an huyện Vĩnh Tường (Vĩnh Phúc) đã ra quyết định khởi tố bị can với ông Cao Văn Lý (65 tuổi, trú tại huyện Vĩnh Tường) về tội "Chống người thi hành công vụ" theo Điều 330 Bộ luật Hình sự. Các quyết định trên đã được VKND cùng cấp phê chuẩn.

Ông Lý là tài xế hất CSGT lên nắp capo bỏ chạy hơn 2 km khi bị kiểm tra nồng độ cồn, sau đó gây tai nạn cho người đi đường.

Ông Cao Văn Lý tại cơ quan công an (Ảnh: Công an cung cấp).

Theo Cục CSGT, sau khi vụ việc xảy ra, lực lượng chức năng đã kiểm tra nồng độ cồn với tài xế Cao Văn Lý. Người này vi phạm ở mức 0,312 mg/L khí thở.

Trước đó, ngày 5/2, Tổ CSGT Công an huyện Vĩnh Tường (Vĩnh Phúc) ra hiệu lệnh dừng kiểm tra ô tô biển số 88A-288.45 do ông Cao Văn Lý điều khiển, đi theo hướng xã Tuân Chính - cầu Vĩnh Thịnh.

Khi đến gần tổ công tác, ông Lý điều khiển xe giảm tốc độ và đột ngột quay đầu xe để đi ngược chiều về hướng xã Tuân Chính. Lúc này, 3 cảnh sát chạy đến tiếp cận ô tô và yêu cầu lái xe đi theo đúng chiều lưu thông, chấp hành yêu cầu kiểm soát.

Sau đó, ông Lý xuống xe và trình bày đang đi đến xã Vĩnh Thịnh nhưng bị nhầm đường. Nam tài xế sau đó lên xe, chốt cửa và tiếp tục điều khiển ô tô đi ngược chiều, tiến thẳng đến vị trí CSGT đang đứng.

Hình ảnh CSGT bám trên nắp capo được người dân ghi lại (Ảnh: Công an cung cấp).

Lúc này, anh Nguyễn Danh Nam (cán bộ Đội CSGT-TT, Công an huyện Vĩnh Tường) đang đứng phía trước đầu xe nên phải bám trên nắp capo để tránh va chạm gây thương tích.

Tài xế sau đó bỏ chạy khoảng 2 km thì tiếp tục đâm vào xe máy do anh N.C.D. (37 tuổi, trú tại huyện Mê Linh, Hà Nội) điều khiển. Cú tông làm anh D. cùng phương tiện trượt ngã trên đường. Lúc này, tài xế không dừng lại mà tiếp tục điều khiển xe di chuyển. Sau khoảng 100 m, CSGT bị hất văng từ capo xe rơi xuống đường. Chiếc xe tiếp tục được lái đi.

Vụ việc khiến CSGT và tài xế xe máy bị thương, phải đưa đi bệnh viện cấp cứu. Đến khoảng 15h cùng ngày, ông Lý đã điều khiển ô tô đến Công an huyện Vĩnh Tường trình diện và khai nhận hành vi vi phạm.