Sau sắp xếp, Hưng Yên có 1.400 cán bộ công an công tác tại công an xã

Thực hiện mô hình công an địa phương 2 cấp (tỉnh và xã), hiện nay, tổ chức bộ máy của Công an tỉnh Hưng Yên gồm 26 đơn vị cấp phòng, 139 đơn vị công an cấp xã.

Để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ công tác, khi kết thúc hoạt động của công an cấp huyện (từ ngày 1/3), Giám đốc Công an tỉnh Hưng Yên đã điều động 56 lãnh đạo công an cấp huyện nhận công tác tại các phòng nghiệp vụ thuộc công an tỉnh.

Công an Hưng Yên cũng tăng cường 436 cán bộ có năng lực, kinh nghiệm công tác về các phòng nghiệp vụ công an tỉnh và 427 cán bộ về công an cấp xã.

Như vậy, đến nay tỉnh Hưng Yên có trên 1.400 cán bộ công an đang công tác tại công an cấp xã, trung bình mỗi công an cấp xã có 11 cán bộ.

Cán bộ công an xã ở Hưng Yên làm nhiệm vụ trên địa bàn (Ảnh: Công an cung cấp).

Trước đó, thực hiện chủ trương của Trung ương về tiếp tục sắp xếp, tinh gọn bộ máy hoạt động hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới, công an các tỉnh đã gấp rút triển khai các phần việc để tổ chức mô hình công an địa phương 2 cấp (cấp tỉnh, cấp xã), không tổ chức công an cấp huyện.

Theo đó, từ 1/3, công an các tỉnh trên cả nước chỉ duy trì 2 cấp (cấp tỉnh, cấp xã). Tại các tỉnh như Hưng Yên đã hoàn thành việc sắp xếp này và thực hiện các quyết định về công tác cán bộ, nhất là với các trưởng công an cấp huyện, thành phố.

Công an tỉnh Hưng Yên đã công bố các quyết định về việc điều động đối với 11 nhân sự đến nhận công tác và giữ chức vụ trưởng phòng các đơn vị thuộc công an tỉnh, gồm:

Đại tá Nguyễn Xuân Hòa, Trưởng phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, đến nhận công tác và giữ chức vụ Trưởng phòng Cảnh sát thi hành án và hỗ trợ tư pháp.

Đại tá Nguyễn Anh Tuấn, Trưởng phòng An ninh chính trị nội bộ đến nhận công tác và giữ chức vụ Trưởng phòng An ninh Nội địa.

Thượng tá Vũ Đình Tuân, Trưởng Công an thị xã Mỹ Hào đến nhận công tác và giữ chức vụ Trưởng phòng Công tác đảng và công tác chính trị.

Thượng tá Nguyễn Hải Sơn, Trưởng Công an huyện Văn Giang đến nhận công tác và giữ chức vụ Trưởng phòng An ninh chính trị nội bộ.

Thượng tá Nguyễn Văn Giang, Trưởng Công an huyện Văn Lâm đến nhận công tác và giữ chức vụ Chánh văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, công an tỉnh.

Thượng tá Đoàn Văn Tiến, Trưởng Công an huyện Yên Mỹ đến nhận công tác và giữ chức vụ Trưởng phòng An ninh điều tra.

Thượng tá Nguyễn Đình Phong, Trưởng Công an huyện Phù Cừ đến nhận công tác và giữ chức vụ Chánh Thanh tra công an tỉnh.

Thượng tá Bùi Huy Nguyên, Trưởng Công an TP Hưng Yên đến nhận công tác và giữ chức vụ Giám thị Trại tạm giam Công an tỉnh.

Thượng tá Trần Công Quyền, Trưởng Công an huyện Tiên Lữ giữ chức vụ Trưởng phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội.

Thượng tá Hà Mạnh Trung, Trưởng Công an huyện Ân Thi giữ chức vụ Trưởng phòng Cảnh sát Cơ động.

Bổ nhiệm và điều động Thượng tá Nguyễn Tứ Sử, Phó Chánh Văn phòng Cơ quan cảnh sát điều tra giữ chức vụ Trưởng phòng Kỹ thuật hình sự.

Điều động công tác đối với 48 Phó trưởng công an cấp huyện, 3 Phó trưởng phòng đến nhận công tác và giữ chức vụ phó trưởng phòng các đơn vị thuộc công an tỉnh.