Sát hại nhân tình, người đàn ông ở TPHCM lĩnh án

Ngày 3/6, TAND TPHCM tuyên phạt bị cáo Trần Văn Hưng (40 tuổi, ngụ tỉnh Hưng Yên) tù chung thân về tội Giết người.

Theo cáo trạng, từ tháng 2/2024, Hưng và chị M. sống chung như vợ chồng tại phường Trung Mỹ Tây (TPHCM).

Bị cáo Trần Văn Hưng lĩnh án tù chung thân (Ảnh: Xuân Duy).

Tối 21/9/2024, giữa hai người xảy ra mâu thuẫn do ghen tuông. Trong lúc cãi vã, Hưng đã có lời lẽ miệt thị, xúc phạm chị M.. Sau đó, chị M. vào bếp lấy dao và gây thương tích cho Hưng.

Ngay sau đó, Hưng đã dùng dao tấn công lại bạn gái, khiến nạn nhân gục tại chỗ; sau đó Hưng tự gây thương tích cho bản thân với mục đích tự sát. Nạn nhân được người dân phát hiện, đưa đi cấp cứu, nhưng chị M. tử vong trước khi vào bệnh viện; riêng Hưng qua cơn nguy kịch.

Tại tòa, bị cáo Hưng khai từng ly hôn vợ, nghiêm túc tìm hiểu chị M. và đã bàn bạc việc tổ chức đám cưới. Bị cáo cho rằng, bản thân bị chị M. tấn công trước, do bức xúc nên không kịp đưa nạn nhân đi cấp cứu.

HĐXX nhận định hành vi của bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, xâm phạm trực tiếp đến tính mạng người khác, gây ảnh hưởng xấu đến trật tự, an toàn xã hội nên cần xử lý nghiêm. Vì vậy, sau khi xem xét toàn diện vụ án, HĐXX tuyên phạt bị cáo mức án như trên.