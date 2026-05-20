Nam thanh niên ở TPHCM hiếp dâm bạn gái rồi tung ảnh “nóng”

Theo hồ sơ vụ án, đầu tháng 1/2025, Nguyễn Ngọc Việt (29 tuổi, quê Đắk Lắk) tìm đến phòng trọ của người yêu là chị Lan ở huyện Bình Chánh (cũ) xin ở nhờ để tìm việc làm.

Chỉ ít ngày sau, mối quan hệ giữa hai người bắt đầu rạn nứt, rạng sáng 12/1/2025, tại phòng trọ của chị Lan, Việt đã 2 lần dùng vũ lực ép bạn gái giao cấu trái ý muốn. Trong lúc đó, bị cáo còn dùng điện thoại quay lại toàn bộ sự việc.

Sau hôm xảy ra chuyện, chị Lan muốn chấm dứt tình cảm, nhưng Việt không chấp nhận.

Những ngày sau đó, người đàn ông liên tục nhắn tin và điện thoại để níu kéo bạn gái. Khi càng níu kéo càng bị từ chối, Việt bắt đầu chuyển sang đe dọa.

Từ ngày 13/1/2025, Việt nhiều lần nhắn tin cho chị Lan, đe dọa tung các hình ảnh, video nhạy cảm nếu cô không quay lại. Đến giữa tháng 2/2025, lời đe dọa trở thành hành động.

Việt dùng các tài khoản mạng xã hội gửi clip ghi lại cảnh giao cấu giữa hai người cùng hình ảnh nhạy cảm của chị Lan cho bạn bè và người thân của cô gái, trong đó có cả anh ruột và anh họ của nạn nhân.

Dù video không hiện rõ khuôn mặt chị Lan, những người nhận được đều biết mối quan hệ tình cảm giữa hai người nên dễ dàng nhận ra.

Không chỉ phát tán hình ảnh, Việt còn kèm theo nhiều dòng tin nhắn mang tính xúc phạm, đe dọa và níu kéo tình cảm. Áp lực và tổn thương khiến chị Lan quyết định đến công an trình báo sự việc, đồng thời yêu cầu khởi tố vụ án. Cùng ngày, Việt cũng đến cơ quan công an đầu thú.

Cuối năm 2025, TAND khu vực 10, TPHCM, mở phiên xét xử sơ thẩm và tuyên phạt Việt 9 năm tù về tội Hiếp dâm, 1 năm tù về tội Làm nhục người khác, tổng hợp hình phạt là 10 năm tù.

Cho rằng mức án quá nặng, Việt kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt và đề nghị xem xét lại tội Làm nhục người khác. Tại phiên phúc thẩm, bị cáo thừa nhận hành vi hiếp dâm nhưng cho rằng bản thân làm vậy vì muốn níu kéo tình cảm.

Tuy nhiên, HĐXX nhận định hành vi của bị cáo là nghiêm trọng, không chỉ xâm phạm sức khỏe, danh dự, nhân phẩm mà còn gây tổn thương tâm lý nặng nề cho bị hại. Việc phát tán clip, hình ảnh nhạy cảm cho người thân và bạn bè của nạn nhân thể hiện rõ mục đích làm nhục và đe dọa.

Gia đình bị cáo sau đó nộp một lá đơn xin giảm nhẹ hình phạt và cho rằng do bị hại viết. Tuy nhiên, do đơn không được người bị hại trực tiếp gửi, cũng không có xác nhận chữ ký của cơ quan có thẩm quyền nên tòa không có cơ sở xem xét. HĐXX đồng thời cho biết tình tiết bị hại xin giảm nhẹ cho bị cáo đã được cấp sơ thẩm cân nhắc trước đó.

Cho rằng bị cáo không có thêm tình tiết giảm nhẹ mới, tòa phúc thẩm quyết định bác kháng cáo, giữ nguyên mức án 10 năm tù đối với Nguyễn Ngọc Việt.

* Tên các đương sự đã được thay đổi.