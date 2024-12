Sản xuất hàng nghìn túi xách nhái thương hiệu Gucci, LV, Burberry

Ngày 20/12, thông tin từ Công an tỉnh Thừa Thiên Huế, các đơn vị chức năng đã phá thành công chuyên án liên quan đến hành vi sản xuất hàng hóa giả mạo, xâm phạm sở hữu công nghiệp các nhãn hiệu nổi tiếng được bảo hộ tại Việt Nam.

Trước đó, ngày 19/12, Công an tỉnh Thừa Thiên Huế khám xét cơ sở kinh doanh của Hoàng Đình Khánh (SN 1987, trú tại thị trấn Khe Tre, huyện Nam Đông).

Cơ quan công an khám xét cơ sở sản xuất túi xách giả thương hiệu lớn tại huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên Huế (Ảnh: Công an cung cấp).

Thời điểm khám xét, lực lượng chức năng phát hiện, thu giữ hơn 800 túi xách dán nhãn hiệu Gucci và hàng nghìn sản phẩm túi xách, thắt lưng, ví, giả mạo các nhãn hiệu nổi tiếng khác như Louis Vuitton, Coach, Burberry.

Lực lượng công an còn phát hiện và thu giữ nhiều nguyên phụ liệu như da, logo cùng các thiết bị, máy móc để sản xuất hàng giả tại cở sở nêu trên.

Tại cơ quan công an, đối tượng Hoàng Đình Khánh khai nhận đã thuê 15 công nhân làm nhiệm vụ sản xuất hàng hóa giả mạo, rồi in, dập, may logo các nhãn hiệu nổi tiếng lên sản phẩm để bán ra thị trường.

Cơ quan Công an Thừa Thiên Huế tiếp tục củng cố hồ sơ, làm rõ hành vi vi phạm của đối tượng Hoàng Đình Khánh và những người có liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.