Sai phạm ở Bệnh viện Tim Hà Nội: Bắt giám đốc và kế toán trưởng một công ty

Dân trí Liên quan đến vụ án sai phạm trong đấu thầu mua sắm vật tư, hóa chất, thiết bị y tế ở Bệnh viện Tim Hà Nội, giám đốc và kế toán trưởng của một công ty đã bị khởi tố, bắt tạm giam.

Tối 29/7, Bộ Công an cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) đang điều tra vụ án "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng", xảy ra tại Bệnh viện Tim Hà Nội và các đơn vị liên quan.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được có trong hồ sơ vụ án, ngày 29/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt để tạm giam đối với: Phạm Huy Lập, Giám đốc Công ty Cổ phần Thiết bị y tế Hoàng Nga và Phạm Thị Kim Oanh, Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Thiết bị y tế Hoàng Nga, về tội "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng".

Sau khi Viện Kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn các quyết định và lệnh tố tụng nêu trên, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã tống đạt đối với 2 bị can đảm bảo đúng quy định của pháp luật.

Các bị can: Phạm Huy Lập; Phạm Thị Kim Oanh.

Trước đó, theo Bộ Công an, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) điều tra xác minh tin báo tố giác về một số hành vi có dấu hiệu tội phạm xảy ra tại Bệnh viện Tim Hà Nội và các đơn vị liên quan trong việc thực hiện đấu thầu mua sắm vật tư, hóa chất, thiết bị y tế phục vụ khám chữa bệnh.

Kết quả điều tra, xác minh xác định, một số lãnh đạo, cán bộ tại Bệnh viện Tim Hà Nội là Ủy viên Hội đồng mua sắm, thành viên Tổ chuyên gia đấu thầu, thành viên Tổ thẩm định đấu thầu và một số cán bộ Công ty cổ phần Đầu tư và Định giá AIC - Việt Nam đã có các hành vi vi phạm hoạt động đấu thầu trong việc mua sắm vật tư, hóa chất, thiết bị y tế tại Bệnh viện Tim Hà Nội làm tăng chi phí, gây thiệt hại tài sản cho Nhà nước và người bệnh, ảnh hưởng đến hoạt động đúng đắn của công tác khám chữa bệnh, gây bức xúc trong dư luận nhân dân.

Căn cứ vào kết quả điều tra, ngày 13/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án, quyết định khởi tố bị can, Lệnh khám xét và Lệnh bắt bị can để tạm giam về tội "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng" theo Điều 222 Bộ luật Hình sự năm 2015, đối với:

Hoàng Thị Ngọc Hưởng, sinh năm 1961, tại Hà Nội, nguyên Phó Giám đốc, Phó Chủ tịch Hội đồng mua sắm, Tổ trưởng Tổ thẩm định đấu thầu Bệnh viện Tim Hà Nội.

Nguyễn Thị Dung Hạnh, sinh năm 1969, tại Hà Nội, nguyên Kế toán trưởng, Ủy viên Hội đồng mua sắm, Thành viên Tổ thẩm định đấu thầu Bệnh viện Tim Hà Nội.

Đoàn Trọng Bình, sinh năm 1960, tại Hải Phòng, nguyên Phó Trưởng phòng phụ trách Phòng Vật tư, Ủy viên Hội đồng mua sắm, Thành viên Tổ thẩm định Bệnh viện Tim Hà Nội.

Nghiêm Tuấn Linh, sinh năm 1980, tại Hà Nội, nguyên Phó Trưởng phòng Vật tư, Thành viên Tổ chuyên gia đấu thầu Bệnh viện Tim Hà Nội.

Trần Phú Hưng, sinh năm 1976, tại Phú Thọ, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư và Định giá AIC - Việt Nam.

Nguyễn Hồng Dũng, sinh năm 1982, tại Hải Dương, Phó Tổng Giám đốc kiêm Kế toán trưởng, Thẩm định viên.

Nguyễn Trung Dũng, sinh năm 1989, tại Hải Dương, Chuyên viên thẩm định Công ty cổ phần Đầu tư và Định giá AIC-Việt Nam.

Việc khởi tố, bắt tạm giam 2 bị can Phạm Huy Lập và Phạm Thị Kim Oanh nói trên là diễn biến mới của vụ án này.

Bệnh viện Tim Hà Nội. (Ảnh: Nguyễn Dương).

Cũng liên quan đến vụ án trên, tại cuộc họp báo cách đây chưa lâu ở Bộ Công an, đại diện C03 cho biết, theo chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, thời gian qua C03 tập trung điều tra, làm rõ những dấu hiệu vi phạm liên quan đến việc mua thiết bị y tế tại một số bệnh viện và các đơn vị khác liên quan.

Theo đại diện của C03, hành vi sai phạm xảy ra trong các vụ án thuộc lĩnh vực y tế rất nhiều, trong đó có hành vi nâng khống giá thiết bị y tế để hưởng lợi bất chính.

Đối với sai phạm trong việc mua sắm thiết bị y tế xảy ra tại Bệnh viện Tim Hà Nội và một số đơn vị liên quan, ngày 13/5 vừa qua, C03 đã khởi tố vụ án, khởi tố 7 bị can để điều tra về tội "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng" theo Điều 222 Bộ luật Hình sự năm 2015.

"C03 đang điều tra, củng cố tài liệu về hành vi vi phạm đối với các bị can đã bị khởi tố, đồng thời tiếp tục mở rộng điều tra vụ án. Quá trình điều tra nếu phát hiện người nào vi phạm pháp luật, chúng tôi sẽ xử lý theo quy định", đại diện C03 nói.

Còn tại buổi họp báo chiều 27/4 về việc công bố danh sách chính thức những người ứng cử Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV, trả lời báo chí những câu hỏi liên quan đến ứng viên Nguyễn Quang Tuấn (Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai, nguyên Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội), Trưởng ban Công tác Đại biểu Nguyễn Thị Thanh nói: "Trường hợp ông Nguyễn Quang Tuấn chúng tôi biết thông tin qua cơ quan báo chí. Tiểu ban nhân sự đã chủ động có văn bản gửi Bộ Công an để biết thông tin chính thức về ông Nguyễn Quang Tuấn.

Chúng tôi nhận được văn bản của Bộ Công an. Đây là văn bản tuyệt mật nên chúng tôi thông tin những nét chung nhất. Đến thời điểm này, Bộ Công an đang trong quá trình điều tra. Bộ Công an khẳng định ông Nguyễn Quang Tuấn có ký một số văn bản liên quan nhưng để khẳng định có vi phạm pháp luật hay không thì còn đang trong quá trình điều tra".

Đến ngày 16/5, bà Thanh cho biết, Hội đồng Bầu cử Quốc gia đã chấp thuận đề nghị của Ủy ban Bầu cử TP Hà Nội cho rút tên ông Nguyễn Quang Tuấn, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai ra khỏi danh sách bầu cử ĐBQH khóa XV, thuộc đơn vị bầu cử số 10 của Hà Nội.

Hiện nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang khẩn trương điều tra, củng cố tài liệu chứng cứ về hành vi phạm tội của các bị can, mở rộng điều tra vụ án đối với các tổ chức, cá nhân liên quan, xác minh thu hồi tài sản theo quy định của pháp luật.

Nguyễn Dương