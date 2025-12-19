Rút đơn kháng cáo nhưng ông Phạm Thái Hà vẫn được đề nghị giảm 6-9 tháng tù

Sáng 19/12, phiên xét xử phúc thẩm xét đơn kháng cáo của các bị cáo trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Thuận An và các đơn vị liên quan kết thúc phần xét hỏi bước vào tranh luận.

Trước khi tranh luận, đại diện Viện kiểm sát nêu quan điểm giải quyết vụ án và đề nghị mức án đối với các bị cáo.

Viện kiểm sát đánh giá, sau bản án sơ thẩm các bị cáo bổ sung thêm nhiều tình tiết giảm nhẹ mới nên xét thấy có cơ sở giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo.

Đồng thời, Viện kiểm sát cũng đánh giá cao về việc hậu quả vụ án đã được khắc phục.

Do đó, VKS đề nghị HĐXX phúc thẩm chấp nhận đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của các bị cáo như: Nguyễn Duy Hưng (cựu Chủ tịch Tập đoàn Thuận An); Trần Anh Quang (cựu Tổng Giám đốc Tập đoàn Thuận An),...

Viện kiểm sát đề nghị HĐXX chấp nhận một phần kháng cáo, sửa bản án sơ thẩm, giảm cho bị cáo Nguyễn Duy Hưng từ 2 năm 6 tháng đến 3 năm tù (án sơ thẩm 10 năm 6 tháng tù về tội Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng).

Viện kiểm sát cũng đề nghị HĐXX giảm cho bị cáo Trần Anh Quang từ 1 năm 6 tháng tù đến 2 năm tù (án sơ thẩm 7 năm tù).

Các bị cáo khác được Viện kiểm sát đề nghị giảm từ 6 đến 9 tháng tù.

Bị cáo Phạm Thái Hà tại phiên tòa sơ thẩm (Ảnh: Minh Anh).

Về phần các bị cáo không kháng cáo (hoặc đã rút kháng cáo) cũng được Viện kiểm sát đề nghị giảm 6-9 tháng tù gồm: Nguyễn Văn Thạo, cựu Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông, nông nghiệp tỉnh Bắc Giang cũ; ông Phạm Thái Hà, cựu Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội (án sơ thẩm 5 năm 6 tháng tù); Lê Ô Pích, cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang cũ (án sơ thẩm 3 năm tù);

Hoàng Thế Du, cựu Trưởng phòng Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông, nông nghiệp, tỉnh Bắc Giang cũ.

Trong vụ án này, có 17 bị cáo có đơn kháng cáo, nhưng trước ngày diễn ra phiên tòa phúc thẩm, 3 người đã rút đơn là ông Phạm Thái Hà, Nguyễn Văn Thạo và Đàm Văn Cường, cựu Phó Giám đốc Ban QLDA Bắc Giang cũ.

Trong khi ông Phạm Thái Hà đang thi hành án, tại phiên tòa phúc thẩm, vợ của ông Hà xuất hiện và xin giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho chồng.

Trình bày trước tòa, vợ của cựu Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội đưa ra một số tình tiết giảm nhẹ tội cho chồng như: Ông nội của ông Phạm Thái Hà được Huân chương lao động hạng Ba, Huân chương kháng chiến, được Thủ tướng tặng bằng khen,...

“Chồng tôi đã đi chấp hành án nhưng được biết hôm nay tòa xét xử phúc thẩm, gia đình có đơn tha thiết xin HĐXX, đại diện VKS xem xét các tình tiết để giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho chồng tôi”, vợ ông Phạm Thái Hà xin giảm nhẹ hình phạt cho chồng tại phiên phúc thẩm.

Tại tòa, người nhà của Nguyễn Văn Thạo (cựu Giám đốc Ban Quản lý dự án Bắc Giang cũ) và Đàm Văn Cường (cựu Phó Giám đốc Ban QLDA Bắc Giang cũ) cũng mong HĐXX xem xét giảm nhẹ tội cho ông Thạo và ông Cường.