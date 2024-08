Rủ bạn đi chém sếp để trả thù vì bị nhắc nhở

Ngày 26/8, Công an huyện Châu Thành (tỉnh An Giang) đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Lê Ngọc Vũ (24 tuổi) và Phạm Văn Tèo (20 tuổi, cùng ngụ huyện Châu Thành, tỉnh An Giang) về tội Cố ý gây thương tích.

Từ trái qua, Vũ và Tèo (Ảnh: Tiến Tầm).

Cơ quan điều tra xác định Vũ và Tèo là công nhân Công ty TNHH An Giang Samho, thuộc khu công nghiệp Bình Hòa, huyện Châu Thành.

Do tức giận việc chị B. (quản lý xưởng của công ty) nhiều lần nhắc nhở mình vi phạm nội quy nên Vũ rủ Tèo đi chém người phụ nữ trên.

Chiều ngày 17/8, Vũ và Tèo đeo khẩu trang, dùng băng keo đen dán kín biển số xe rồi chở nhau đến khu công nghiệp Bình Hòa, đợi chị B. tan làm để thực hiện hành vi.

Khoảng 15 phút sau, Vũ thấy chị D. (cũng là quản lý của công ty) điều khiển xe máy chở chị B. ra về, nên cả hai đuổi theo.

Khi đến đoạn đường vắng người, Tèo chạy áp sát xe để Vũ dùng dao chém trúng vùng lưng chị B. và trúng cánh tay chị D..

Lê Ngọc Vũ khai nhận tại cơ quan công an (Ảnh: Tiến Tầm).

Sau khi gây án, cả hai rời khỏi hiện trường rồi đến công ty làm tăng ca như thường. Chị B. và D. đến Trạm y tế xã Bình Hòa khâu vết thương đồng thời trình báo Công an xã Bình Hòa.

Theo kết quả giám định thương tật, chị B. và chị D. cùng thương tích 2%.