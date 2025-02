Rao bán sơn trên mạng xã hội rồi chiếm đoạt tiền của nhiều người

Ngày 9/2, thông tin từ Công an tỉnh Thái Bình, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thái Bình đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Phạm Trí Thành (SN 1988), trú tại xã Dũng Tiến, huyện Vĩnh Bảo, TP Hải Phòng để điều tra về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo cảnh sát, từ đầu năm 2023 đến nay, Thành sử dụng nhiều tài khoản Facebook tham gia các hội nhóm để rao bán sơn, vỏ thùng sơn. Sau khi người bị hại chốt đơn, chuyển khoản tiền hàng thì Thành chặn thông tin liên lạc và chiếm đoạt số tiền nhận được.

Bằng thủ đoạn trên Thành đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều bị hại trên cả nước. Bước đầu xác định số tiền chiếm đoạt trên 60 triệu đồng.

Để phục vụ công tác điều tra, mở rộng vụ án, Công an tỉnh Thái Bình thông báo nếu ai là bị hại của vụ án trên thì liên hệ với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thái Bình, địa chỉ số 228 Trần Thánh Tông, phường Lê Hồng Phong, TP Thái Bình (số điện thoại 0692760273) để được hướng dẫn giải quyết.