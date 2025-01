Lừa bán hàng nội địa Nhật rồi chiếm đoạt tài sản

Ngày 20/1, Công an TP Tây Ninh đã phối hợp với Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Tây Ninh và Công an tỉnh Thanh Hóa, bắt giữ Nguyễn Bá Biên (25 tuổi, quê Thanh Hóa) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Biên tại cơ quan điều tra (Ảnh: Tuyết Nhung).

Theo công an, khoảng tháng 11/2023, do không có tiền tiêu xài, Biên đã nảy sinh ý định sử dụng mạng xã hội để thực hiện hành vi lừa đảo.

Biên đã tạo tài khoản Facebook với tên "Hàng Nội Địa Nhật" và tài khoản Zalo với tên "Cty Tnhh Cơ Giới Nhật Bãi". Sau đó, anh ta tìm kiếm hình ảnh các loại máy phát điện, máy nổ, máy công nghiệp, sau đó cắt, sửa và đăng thông tin bán trên các trang hội nhóm mua bán máy nổ diesel và động cơ xăng, kèm theo hình ảnh, giá cả và số điện thoại liên hệ.

Khi người mua liên hệ với Biên qua Zalo, anh ta yêu cầu họ đặt cọc số tiền từ 10% đến 20% giá trị máy, tương đương từ 500.000 đồng đến 3 triệu đồng.

Sau khi khách hàng chuyển tiền vào tài khoản của Biên, anh ta lập tức chặn tài khoản Zalo của họ và chiếm đoạt số tiền cọc. Với thủ đoạn này, Biên đã lừa đảo nhiều người, thu lợi bất chính từ 120 triệu đến 130 triệu đồng.

Công an TP Tây Ninh đang tiếp tục điều tra vụ việc và xử lý theo quy định của pháp luật.