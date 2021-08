Quảng Trị: Khởi tố, bắt giam cựu Chủ tịch xã và cán bộ địa chính

Dân trí Cơ quan CSĐT Công an huyện Đakrông (Quảng Trị) đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với nguyên Chủ tịch UBND xã Ba Lòng và cán bộ địa chính xã này để phục vụ điều tra.

Chiều 10/8, Thượng tá Hoàng Văn Trung - Trưởng Công an huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị xác nhận, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an huyện đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, đồng thời bắt tạm giam ông Hồ Xuân Hoàng - nguyên Chủ tịch UBND xã Ba Lòng và ông Hoàng Đình - cán bộ địa chính xã Ba Lòng để tiếp tục điều tra, làm rõ về hành vi "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn khi thi hành công vụ".

Thời gian làm Chủ tịch xã Hải Phúc, ông Hoàng được xác định mắc nhiều sai phạm.

Trước đó, dưới sự chứng kiến của Viện kiểm sát nhân dân huyện Đakrông, chính quyền địa phương, Cơ quan CSĐT Công an huyện Đakrông đã thực hiện lệnh khám xét nơi làm việc của ông Hoàng Đình.

Theo đó, quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đã được Viện Kiểm sát nhân dân huyện Đakrông phê chuẩn. Hai cán bộ nêu trên bị tạm giam 4 tháng để phục vụ việc điều tra.

Theo tìm hiểu, trong quá trình công tác, hai cán bộ xã nói trên đã mắc nhiều sai phạm nghiêm trọng. Thời điểm chưa sáp nhập vào xã Ba Lòng, hàng chục hộ dân ở xã Hải Phúc buộc phải nộp hàng chục triệu đồng để được chính quyền địa phương làm các thủ tục cấp đất sản xuất.

Tổng số tiền UBND xã Hải Phúc thu giữ của người dân lên đến hàng trăm triệu đồng, sử dụng vào mục đích trả nợ và xây dựng nhà văn hóa. Giai đoạn này, ông Hồ Xuân Hoàng đang giữ chức Chủ tịch UBND xã Hải Phúc và ông Hoàng Đình là công chức địa chính xã.

Khi có phản ánh của người dân, Thanh tra huyện Đakrông đã vào cuộc kiểm tra và nhận thấy có dấu hiệu tội phạm nên đã chuyển Công an huyện Đakrông điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Cuối năm 2019, khi xã Hải Phúc sáp nhập vào xã Ba Lòng, ông Hồ Xuân Hoàng tiếp tục giữ chức Chủ tịch UBND xã Ba Lòng và ông Hoàng Đình là công chức địa chính UBND xã Ba Lòng.

Trước khi bị khởi tố và bắt tạm giam, vào tháng 3/2021, ông Hồ Xuân Hoàng đã có đơn xin từ chức Chủ tịch UBND xã Ba Lòng nhiệm kỳ 2016-2021 và đã được Ban Thường vụ Huyện ủy Đakrông chấp thuận.

Đăng Đức