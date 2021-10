Quán karaoke điều nhân viên nữ phục vụ khách bất chấp lệnh cấm

Dân trí Bất chấp lệnh cấm, một quán karaoke tại thành phố Ninh Bình vẫn mở cửa 2 phòng cho khách vào hát và có các nhân viên nữ phục vụ.

Ngày 19/10, Công an TP Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình cho biết, đang hoàn thiện hồ sơ đề nghị UBND thành phố xử lý cơ sở và các cá nhân vi phạm quy định "không thực hiện quyết định áp dụng biện pháp hạn chế tập trung đông người hoặc tạm đình chỉ hoạt động kinh doanh dịch vụ tại nơi công cộng".

Trước đó, lực lượng chức năng Công an TP Ninh Bình phát hiện quán karaoke Ngọc Huyền (phố Trung Sơn, phường Bích Đào) do anh An Viết Khoa (SN 1975 làm chủ cơ sở) mở cửa đón khách bất chấp "lệnh cấm".

Công an TP Ninh Bình làm việc với chủ quán và khách hát vi phạm quy định phòng chống dịch Covid-19.

Thời điểm kiểm tra, Công an phát hiện tại phòng 401 tầng một có 2 khách nam và 4 nhân viên nữ; tại phòng 202 tầng 2 có 4 khách nam và một nhân viên nữ đang hát.

Tổ công tác Công an TP Ninh Bình đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với cơ sở kinh doanh Karaoke Ngọc Huyền.

Để công tác phòng, chống dịch Covid-19 được thực hiện nghiêm túc, hiệu quả, Công an TP Ninh Bình đề nghị toàn thể nhân dân tiếp tục thực hiện nghiêm các chỉ đạo, quy định về phòng, chống dịch; khi phát hiện các tập thể, cá nhân vi phạm thì gọi ngay tới số điện thoại của Công an phường, xã hoặc trực ban Công an thành phố theo số điện thoại 02293.871.071 để có biện pháp kiểm tra, kịp thời giám sát, xử lý.

Thanh Bình