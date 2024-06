"Phù phép" tượng đồng thành tượng cổ, lừa gần 2 tỷ đồng

Ngày 4/6, thông tin từ Công an huyện Nghi Lộc (Nghệ An), đơn vị đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Võ Văn Kiên (34 tuổi, trú thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Kiên bị bắt trong một chuyên án do Công an huyện Nghi Lộc phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Nghệ An và các đơn vị thuộc Công an tỉnh Tây Ninh triệt phá.

Võ Văn Kiên tại cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Nghi Lộc (Ảnh: V. Hậu).

Bước đầu, cơ quan cảnh sát điều tra làm rõ Võ Văn Kiên cùng đồng bọn lợi dụng đức tin và niềm tin tôn giáo của người dân nhằm thực hiện hàng loạt vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại nhiều tỉnh thành trong cả nước.

Các đối tượng đặt mua tượng Thánh Giuse, Đức mẹ mân côi, Đức mẹ ban ơn bằng đồng trên mạng xã hội với giá từ 1 đến 1,5 triệu đồng/tượng. Sau đó, Kiên và đồng bọn khắc lên tượng các ký tự thể hiện thời gian sản xuất cách đây vài thế kỷ hoặc ký tự thể hiện chất liệu các bức tượng bằng bạc, vàng.

Sau khi "phù phép" các bức tượng đồng nói trên, Kiên lân la đến các công trường xây dựng, các giáo xứ, giáo họ lừa đây là tượng cổ, chất liệu quý vô tình đào được và muốn bán lại. Với việc làm cho các nạn nhân tin đây là tượng cổ, Kiên bán mỗi bức tượng với vài chục triệu đến cả trăm triệu đồng.

Các bức tượng đồng được Kiên mua trên mạng về "phù phép" thành tượng cổ để lừa bán cho người dân (Ảnh: V. Hậu).

Tại cơ quan cảnh sát điều tra, Võ Văn Kiên khai nhận từ đầu năm tới này đã thực hiện nhiều vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng thủ đoạn này trên địa bàn các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Huế, Đà Nẵng, TP Hồ Chí Minh... Riêng tại địa bàn Nghệ An, Kiên đã lừa bán một bức tượng Thánh Giuse cho một người phụ nữ với giá 177 triệu đồng.

Quá trình bắt giữ Võ Văn Kiên, cơ quan chức năng thu giữ 9 bức tượng bằng đồng, 3 điện thoại di động cùng nhiều vật chứng liên quan.