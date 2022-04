Phạt tù cựu phóng viên Nguyễn Hoài Nam

Chiều 5/4, Tòa án Nhân dân TPHCM tuyên phạt bị cáo Nguyễn Hoài Nam (49 tuổi, cựu phóng viên một cơ quan báo chí tại TPHCM) 3 năm 6 tháng tù về tội lợi dụng các quyền tự do, dân chủ, xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Bị cáo Nguyễn Hoài Nam tại tòa.

Theo nội dung vụ án, ông Nam đã cung cấp chứng cứ liên quan đến vụ lợi dụng chức vụ quyền hạn xảy ra tại Cục Đường thủy nội địa Việt Nam.

Vụ án này đã được tòa đưa ra xét xử công khai và ông Nam cũng được các cơ quan tố tụng trả lời việc tố cáo là sai, không có căn cứ.

Tuy nhiên, bị cáo Nam vẫn lợi dụng quyền tự do ngôn luận, tự do dân chủ, đăng nhiều bài trên trang facebook đả kích các cơ quan, tổ chức và các cá nhân bao che, bỏ lọt tội phạm, gồm: Trung tướng Trần Văn Vệ - nguyên Phó Thủ trưởng thường trực Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an; ông Trần Văn Quân - điều tra viên Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an.

Quá trình làm việc với cơ quan điều tra, bị can Nam thừa nhận đã đăng bài phản ánh ông Vệ, ông Quân và một số cá nhân khác của Bộ Công an, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao trên facebook cá nhân. Bị can Nam cho rằng, mình có đủ chứng cứ chứng minh hành vi phạm tội của 14 người liên quan đưa hối lộ nhưng ông Quân và ông Vệ không xem xét, bỏ lọt tội phạm.

Đến tháng 12/2020, ông Trần Văn Vệ và ông Trần Văn Quân có đơn tố giác tội phạm gửi Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an, tố cáo ông Nguyễn Hoài Nam.

Tại phiên tòa hôm nay, bị cáo Nam thừa nhận hành vi nhưng không thừa nhận tội danh như cáo trạng quy kết; đồng thời cho rằng cơ quan tố tụng đã bỏ lọt tội phạm trong vụ án lợi dụng chức vụ quyền hạn xảy ra tại Cục Đường thủy nội địa Việt Nam.

Luật sư bào chữa của ông Nam lập luận thân chủ mình đăng các bài viết lên mạng xã hội không có chủ đích xúc phạm ông Quân, ông Vệ, mà nhằm mục đích tố giác tội phạm và đề nghị trả hồ sơ điều tra bổ sung.

Tự bào chữa, bị cáo Nam cho rằng cáo trạng truy tố mình không đúng, các chứng cứ cơ quan tố tụng cáo buộc mình không có giá trị.

Được nói lời sau cùng, cựu nhà báo Hoài Nam đề nghị tòa xem xét lại động cơ dẫn tới sai phạm của mình, xem xét những bài viết bị cáo đã đăng trên mạng xã hội có căn cứ hay không.

Sau khi nghị án, hội đồng xét xử nhận định cáo trạng truy tố bị cáo Nam là đúng người, đúng tội. Hành vi của bị cáo Nam là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của người khác được pháp luật bảo vệ.

Sau khi cân nhắc các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, tòa quyết định phạt bị cáo Nam mức án 3 năm 6 tháng tù.