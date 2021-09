Công an TPHCM đề nghị truy tố cựu phóng viên Nguyễn Hoài Nam

Dân trí Theo cáo buộc, ông Nguyễn Hoài Nam đã đăng nhiều bài trên trang Facebook của mình, đả kích các cơ quan, tổ chức và các cá nhân.

Ngày 6/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị Viện KSND cùng cấp truy tố bị can Nguyễn Hoài Nam (sinh năm 1973, cựu phóng viên một cơ quan báo chí tại TPHCM), về tội lợi dụng các quyền tự do, dân chủ, xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Ông Nguyễn Hoài Nam bị đề nghị truy tố theo khoản 2, điều 331, Bộ luật Hình sự năm 2015, có khung hình phạt lên tới 7 năm tù.

Theo kết luận điều tra, ông Nam đã cung cấp chứng cứ liên quan đến vụ lợi dụng chức vụ quyền hạn xảy ra tại Cục Đường thủy nội địa Việt Nam. Vụ án này đã được tòa đưa ra xét xử công khai và ông Nam cũng được các cơ quan tố tụng trả lời việc tố cáo là sai, không có căn cứ.

Tuy nhiên, bị can Nam vẫn lợi dụng quyền tự do ngôn luận, tự do dân chủ, đã đăng nhiều bài trên trang Facebook cá nhân để đả kích các cơ quan, tổ chức và các cá nhân gồm Trung tướng Trần Văn Vệ (nguyên Chánh văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an, nguyên Phó thủ trưởng thường trực Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an), ông Trần Văn Quân (điều tra viên Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an) bao che, bỏ lọt tội phạm.

Quá trình làm việc với cơ quan điều tra, bị can Nam thừa nhận đã đăng bài phản ánh ông Vệ, ông Quân và một số cá nhân khác của Bộ Công an, Viện KSND Tối cao trên Facebook cá nhân. Bị can này cho rằng mình có đủ chứng cứ, chứng minh hành vi phạm tội của 14 đối tượng đưa hối lộ nhưng ông Quân và ông Vệ không xem xét, bỏ lọt tội phạm.

Bên cạnh đó, ông Nam cho rằng, quá trình khiếu nại không được cơ quan tố tụng giải quyết đầy đủ nên đã bức xúc đăng bài, không có mục đích khác và không bị ai chỉ đạo. Ngoài ra, ông Nam không thừa nhận hành vi của mình là phạm tội.

Công an TPHCM xác định bị can Nguyễn Hoài Nam là người có đủ năng lực trách nhiệm hình sự, thực hiện hành vi với lỗi cố ý, đã xâm phạm đến quyền, lợi ích hợp pháp của người khác được pháp luật bảo vệ.

Xuân Duy