Lật mặt kẻ sát hại ông chủ quán ăn Phát Lộc Tài sau hơn 7 giờ gây án

Ngày 6/2, Thượng tá Trần Thanh Tâm, Phó Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Trưởng Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Phú Yên, cho biết, đã khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Công Kha (43 tuổi, trú tại xã An Dân, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên) về tội Giết người.

Theo kết quả điều tra, hơn 4h ngày 25/1, bà Lam đến quán ăn Phát Lộc Tài, nằm bên quốc lộ 1, đoạn qua huyện Tuy An để làm thuê bán hàng ăn uống, giải khát như thường lệ.

Bị can Nguyễn Công Kha (Ảnh: Công an tỉnh Phú Yên).

Vừa bước vào quán, bà Lam phát hiện ông N.X.T. (51 tuổi, trú tại tỉnh Phú Yên) tử vong trong tư thế nằm úp trên nền nhà. Thi thể có nhiều vết chém và được che đậy bằng tấm chăn. Bà Lam hoảng hốt, tri hô nhờ hỗ trợ.

Nhận được tin báo, Công an huyện Tuy An đến bảo vệ hiện trường, qua kiểm tra xác định đây là vụ án mạng nên nhờ Công an tỉnh Phú Yên hỗ trợ.

Rà soát các mối quan hệ sinh hoạt của nạn nhân, đến 8h cùng ngày, công an đã mời nghi can Nguyễn Công Kha lên làm việc. Kha có nhà ở liền kề phía sau quán và cũng là người đã cho nạn nhân thuê mặt bằng mở quán ăn Phát Lộc Tài.

Tại cơ quan công an, Kha tỏ ra mình vô can, quanh co né tránh nhiều câu hỏi của điều tra viên. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cùng những chứng cứ thu thập được đến hơn 9h cùng ngày Nguyễn Công Kha đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

"Từ khi gây án đến khi Kha nhận tội Giết người là hơn 7 giờ. Trong ngày 25/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố và bắt tạm giam Kha", Thượng tá Trần Thanh Tâm cho hay.

Lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân (Ảnh: Công an tỉnh Phú Yên).

Bước đầu, Kha khai nhận, hơn nửa năm trước ông T. thuê mặt bằng của bị can để mở quán ăn. Có quán ăn trước nhà, nên vợ của Kha cũng xin vào làm thuê. Do ghen tuông vô cớ nên Kha nảy sinh ý định sát hại ông T..

Gần 3h ngày 25/1, trong lúc ông T. đang nằm ngủ trên võng, Kha cầm rựa từ nhà bước sang quán Phát Lộc Tài, chém nhiều lần đến khi nạn nhân bất động. Trước khi rời khỏi hiện trường, Kha lấy tấm chăn và quần áo phủ kín thi thể rồi về nhà phi tang chứng cứ, nhằm che giấu hành vi phạm tội của mình.