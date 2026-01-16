Phát hiện ô tô chở 150 cây thuốc lá ngoại không hóa đơn ở Quảng Ninh

Ngày 16/1, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết Đội Cảnh sát đường thủy, Phòng Cảnh sát giao thông của đơn vị vừa phối hợp với các đơn vị chức năng kiểm tra, phát hiện một xe ôtô vận chuyển thuốc lá không rõ nguồn gốc.

Lái xe và tang vật (Ảnh: Công an cung cấp).

Cụ thể, hồi 19h5 ngày 13/1, tại đoạn đường tránh Km53+800, phường Đông Triều, lực lượng chức năng kiểm tra ô tô biển kiểm soát 34C-377.96 do Nguyễn Quang Chiến (SN 1980, trú phường Trần Nhân Tông, TP Hải Phòng) điều khiển, kiêm chủ phương tiện.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên xe có 3 thùng carton, bên trong chứa 150 cây thuốc lá nhãn hiệu 555 có chữ nước ngoài. Lái xe không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc số hàng trên.

Nguyễn Quang Chiến khai nhận chở thuê số thuốc lá này cho một phụ nữ từ Hà Nội về Quảng Ninh. Đội Cảnh sát đường thủy đã lập hồ sơ, bàn giao vụ việc cho Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Quảng Ninh tiếp tục xử lý theo quy định.