Phát hiện người đàn ông bán rượu ngâm rắn hổ mang chúa

Ngày 7/6, Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, Công an xã Vũ Dương đang điều tra, xử lý vụ việc ông N.V.P. (SN 1983, trú tại xã Vũ Dương, Ninh Bình) tàng trữ, buôn bán, vận chuyển trái phép cá thể rắn hổ mang chúa đã chết.

Cơ quan chức năng thu giữ bình thủy tinh bên trong có rượu ngâm cá thể rắn hổ mang chúa (Ảnh: Công an xã Vũ Dương).

Trước đó, Tổ công tác của Công an xã Vũ Dương phối hợp với Đội Kiểm lâm cơ động và phòng cháy chữa cháy rừng tỉnh Ninh Bình tuần tra tại tuyến đường liên xã trên địa bàn.

Phát hiện ông P. điều khiển xe máy phía sau chở theo thùng giấy có biểu hiện nghi vấn, Tổ công tác đã dừng xe kiểm tra hành chính theo quy định.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện bình thủy tinh ông P. chở theo chứa rượu ngâm cá thể rắn hổ mang chúa. Ông này khai đang vận chuyển để bán cho khách.

Tổ công tác đã lập biên bản sự việc, mời ông P. đưa tang vật về trụ sở công an xã để điều tra, xác minh, xử lý theo quy định.